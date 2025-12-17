Московская международная неделя креативных индустрий подвела итоги

В столице завершила свою работу вторая Московская международная неделя креативных индустрий. В этот раз событие было ориентировано на специалистов отрасли. Они приняли участие более чем в 300 деловых встречах, обменялись опытом, обсудили возможности сотрудничества и познакомились с городской инфраструктурой для творческого бизнеса, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

«Программа объединила представителей креативных индустрий из России и еще 12 стран, включая Китай, Турцию, Индию, Сербию, Бразилию и Саудовскую Аравию. Московские компании по итогам мероприятия заключили контракты на сумму свыше 160 миллионов рублей», — рассказала Наталья Сергунина.

Они предусматривают распространение отечественных анимационных лент и видеоигр на международном рынке, а также предполагают создание платформы для тестирования и локализации зарубежных игр и сервисов в России.

Кроме того, в рамках Недели столичные и иностранные организации подписали 10 соглашений о партнерстве. Пять из них ориентированы на развитие совместных проектов в видеоигровой сфере. Еще пять затрагивают другие сферы культуры.

Например, Московский и Пекинский планетарии планируют вместе работать над образовательными фильмами, проводить научные мероприятия, выставки и обучающие туры для повышения квалификации специалистов.

А музей-заповедник «Царицыно» договорился с бразильскими коллегами о взаимных экспертных консультациях, обмене знаниями по истории дизайна, художественных ремесел и современного производства, а еще о совместной подготовке исследовательских и выставочных проектов.

Подписанные соглашения закладывают основу для долгосрочного международного партнерства.