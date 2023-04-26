Московская область завоевала одиннадцать медалей на XXII молодежных Дельфийских играх

В Саратове завершились XXII молодежные Дельфийские игры. Представители Московской области завоевали 11 медалей, заняв в командном зачете 4-е место. Творческую делегацию от Московской области представляли 28 участников и 2 коллектива из 15 муниципальных образований, которые выступили в 19 номинациях. В Играх приняли участие команды из 80 субъектов Российской Федерации, за победу в 34 номинациях боролись более 2,5 тысяч человек.

Золотые медали:

Анисия Артёмова, г.о. Балашиха – в номинации «Скрипка»,

Тимофей Карасев, Дмитровский г.о. – в номинации «Медные духовые инструменты (Труба)»,

Мария Попова, г.о. Химки – в номинации «Классический танец»,

Ангелина Сёмина, г.о. Красногорск – в номинации «Деревянные духовые инструменты (фагот)»,

Евгения Шубина, г.о. Химки – в номинации «Флейта»,

«Детская школа искусств – музыкальный театр», г.о. Реутов – в номинации «Театр».

Серебряные медали:

Макар Земцов, г.о. Реутов – в номинации «Духовые музыкальные инструменты (Саксофон)»,

Анна Маркова, г.о. Электросталь – в номинации «Гитара»,

Дмитрий Медведев, г.о. Краснознаменск – в номинации «Эстрадный вокал»,

Афанасий Ступаков-Конев, Пушкинский г.о. – в номинации «Скрипка».

Бронзовая медаль:

Илья Шадрин, г.о. Электросталь – в номинации «Балалайка».

Напомним, что Дельфийские игры – это комплексные соревнования молодых деятелей искусства высокого уровня мастерства. Масштабное мероприятие проводится ежегодно в разных российских регионах в целях выявления и поддержки творческих детей и молодёжи. На отборочном этапе региональная комиссия Московской области рассмотрела 187 заявок (404 человека) в 23 номинациях из 32 муниципальных образований.

В следующем году молодежные Дельфийские игры пройдут в Мордовии.

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