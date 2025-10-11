46 мировых рекордов и 10 лет на службе музея: самолет-амфибия Бе-12 празднует 55 лет со дня первого испытательного полета

На территории Военно-морского центра Музея Мирового океана состоялся торжественный митинг с участием ветеранов авиации, летчиков-испытателей, курсантов и школьников. Легендарный советский противолодочный гидросамолет Бе-12 с бортовым номером 07 «жёлтый» в этом году празднует юбилей со дня первого испытательного полета. 55 лет назад, 10 октября 1970 года, противолодочный самолет-амфибия впервые покорил небо под руководством летчика-испытателя Владимира Гавриловича Гордиенко, который совершил первую посадку «чайки» на воду в Таганрогском заливе. С этого дня началась история Бе-12 – гидроплана, опередившего время, самого большого серийного самолета-амфибии в мире на тот момент.

Бе-12 был сконструирован в 1957 году Объединенным конструкторским бюро морского самолётостроения под эгидой советского авиаконструктора Георгия Михайловича Бериева, вошедшего в историю морской авиации как «конструктор летающих лодок». Самолеты Бериева были предназначены для поиска, обнаружения, сопровождения и уничтожения подводных лодок. «Чайки» опередили время благодаря своим техническим особенностям, одной из которых являлась оснащенность турбовинтовым двигателем – уникальным на тот момент изобретением. Инновационные механизмы Бе-12 позволяли летчикам-испытателям покорять новые вершины: за все время своей службы на Бе-12 было установлено 46 мировых рекордов, среди которых рекорды по высоте и скорости полета и подъема. Позднее крылатую амфибию начали использовать и в иных целях: в 1990-е Бе-12 доставлял грузы в Сибирь и на Дальний Восток, а переоборудованные противопожарные Бе-12П стали спасателями Сибири, Крыма, Ростовской области и других регионов.

Сегодня Бе-12 – неотъемлемая часть музейной набережной и единственный представитель морской авиации в музее, однако еще 12 лет назад присоединение «чайки» к объектам Музея Мирового океана находилось под большим вопросом. Переговоры о передаче гидросамолета велись с 2001 года, и после долгих согласований в августе 2014 года Бе-12 был перевезен на музейную набережную.

«Уже 10 лет самолет Бе-12 несет культурную вахту на музейной набережной, олицетворяя собой достижения нашей советской, российской науки и техники. Гидросамолет стоит в особом ряду среди других наших объектов, потому что экскурсии на нем проходят в группах только по 5-6 человек, однако посетители с такой увлеченностью, с таким интересом поднимаются по трапу, осматривают эту технику, узнают о ее особенностях и тех рекордах, которые эта «чайка» успела поставить. И я считаю, замечательно, что боевое братство живет. Боевое братство тех, кто является ветеранами морской авиации, тех, кто продолжает служить и чтить традиции. Потому что без преемственности поколений не может быть настоящего и не может быть будущего. Благодарю вас за вашу службу, стойкость, любовь к истории как страны, так и истории своей службы», – отметил в своей речи генеральный директор музея Денис Алексеевич Миронюк.