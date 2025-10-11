Оплата публикаций

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойРегионы России46 мировых рекордов и 10 лет на службе музея: самолет-амфибия Бе-12 празднует...

46 мировых рекордов и 10 лет на службе музея: самолет-амфибия Бе-12 празднует 55 лет со дня первого испытательного полета

T1
By T1
79
Самолет-амфибия Бе-12 празднует 55 лет со дня первого испытательного полета
Самолет-амфибия Бе-12 празднует 55 лет со дня первого испытательного полета. Фото © пресс-служба Музея Мирового океана

На территории Военно-морского центра Музея Мирового океана состоялся торжественный митинг с участием ветеранов авиации, летчиков-испытателей, курсантов и школьников. Легендарный советский противолодочный гидросамолет Бе-12 с бортовым номером 07 «жёлтый» в этом году празднует юбилей со дня первого испытательного полета. 55 лет назад, 10 октября 1970 года, противолодочный самолет-амфибия впервые покорил небо под руководством летчика-испытателя Владимира Гавриловича Гордиенко, который совершил первую посадку «чайки» на воду в Таганрогском заливе. С этого дня началась история Бе-12 – гидроплана, опередившего время, самого большого серийного самолета-амфибии в мире на тот момент.

Бе-12 был сконструирован в 1957 году Объединенным конструкторским бюро морского самолётостроения под эгидой советского авиаконструктора Георгия Михайловича Бериева, вошедшего в историю морской авиации как «конструктор летающих лодок». Самолеты Бериева были предназначены для поиска, обнаружения, сопровождения и уничтожения подводных лодок. «Чайки» опередили время благодаря своим техническим особенностям, одной из которых являлась оснащенность турбовинтовым двигателем – уникальным на тот момент изобретением. Инновационные механизмы Бе-12 позволяли летчикам-испытателям покорять новые вершины: за все время своей службы на Бе-12 было установлено 46 мировых рекордов, среди которых рекорды по высоте и скорости полета и подъема. Позднее крылатую амфибию начали использовать и в иных целях: в 1990-е Бе-12 доставлял грузы в Сибирь и на Дальний Восток, а переоборудованные противопожарные Бе-12П стали спасателями Сибири, Крыма, Ростовской области и других регионов.

Сегодня Бе-12 – неотъемлемая часть музейной набережной и единственный представитель морской авиации в музее, однако еще 12 лет назад присоединение «чайки» к объектам Музея Мирового океана находилось под большим вопросом. Переговоры о передаче гидросамолета велись с 2001 года, и после долгих согласований в августе 2014 года Бе-12 был перевезен на музейную набережную.

«Уже 10 лет самолет Бе-12 несет культурную вахту на музейной набережной, олицетворяя собой достижения нашей советской, российской науки и техники. Гидросамолет стоит в особом ряду среди других наших объектов, потому что экскурсии на нем проходят в группах только по 5-6 человек, однако посетители с такой увлеченностью, с таким интересом поднимаются по трапу, осматривают эту технику, узнают о ее особенностях и тех рекордах, которые эта «чайка» успела поставить. И я считаю, замечательно, что боевое братство живет. Боевое братство тех, кто является ветеранами морской авиации, тех, кто продолжает служить и чтить традиции. Потому что без преемственности поколений не может быть настоящего и не может быть будущего. Благодарю вас за вашу службу, стойкость, любовь к истории как страны, так и истории своей службы», – отметил в своей речи генеральный директор музея Денис Алексеевич Миронюк.

Предыдущая статья
Ярмарку «Арт Россия. Классика. Новый взгляд» за 4 дня посетило более 25 тыс. человек
Следующая статья
Московская выставка «Искусство куклы» представляет новые формы художественного самовыражения

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru