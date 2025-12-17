Московский художник по-новому раскрыл русский культурный код

Известный московский живописец Иван Коршунов презентовал в галерее Artstory выставочный проект «Русский туман». В экспозиции из 29 полотен художник делится своим мнением о русском бескрайнем пространстве, как о благодатной почве для переосмысления классических античных форм.

«Русский Туман – это размышление об уникальной способности русской культуры вбирать в себя формы и смыслы других культур, принимать и переосмысливать, не теряя своей идентичности. Это алхимия влияния и сохранения культурного кода,» — Иван Коршунов.

В свете глобальных событий тема традиций и их влияния на культурный код приобретает колоссальное значение и вдохновляет на яркое художественное высказывание. В «Русском тумане» Иван Коршунов спроецировал взор задумчивого Диониса на русскую звездную ночь со светом окон в избах, представил соблазнение Фавном красавицы в туманном поле, а в центральном полотне «Хтонь» поселил в лес скульптурную группу эпохи античного эллинизма «Лаокоон с сыновьями».

Отдельного внимания заслуживает диптих промышленных пейзажей, на которых богиня Земли Гея оценивает и простирает длань к газовому месторождению – Богатству Земли Русской.

Иван Коршунов приглашает аудиторию задуматься о том, как самые разные культурные явления, попадая на нашу почву, преображаются и укрепляются в новом культурном пространстве. Они могут вытеснить местные традиции, а могут создать новый культурологический смысл.

«Русский туман» приводит к мысли, что в наших реалиях античная классика (основа западноевропейской культурной мысли), может быть подвержена переоценке в контексте наследия. Полотна Коршунова подчеркивают совершенство природы и души культуры. Русская культура поэтапно вбирала в себя античную классику, приняла и сделала ее своей неотъемлемой частью. Искусство, литература и философия немыслимы без античности, которая давно стала частью нашего культурного кода.

Все картины выставочного проекта «Русский туман» экспонируются впервые, любителей живописи ждет настоящий эксклюзив. В своем узнаваемом стиле гиперреализма Иван Коршунов с новой стороны открывает зрителям, казалось бы, знакомые смысловые и художественные категории. Экспозиция — подарок для всех, кто верит в силу классического искусства и его безграничные возможности в современном прочтении. Выставка продлится до 8 февраля 2026г.

Иван Коршунов – один из немногих мастеров в мире, способных масштабно представлять крайне редкое мастерство трехслойной живописи. Этот метод использовали Ян Ван Эйк, Рембрандт, Караваджо и многие другие выдающиеся мастера прошлого. Параллельно «Русскому туману» в московской галерее Artspace проходит философский выставочный проект художника «Эсхатология XXI века» — рефлексия об обществе потребления. Совокупная емкость выставочных проектов – одновременное экспонирование в Москве 68 работ.

О художнике

Иван Сергеевич Коршунов — художник, кандидат искусствоведения, преподаватель факультета теории и истории искусств, педагог по рисунку Московского государственного художественного института им. В.И.Сурикова.

С 2019 года входит во Всероссийский инвестиционный рейтинг «Топ-100 признанных художников России» привлекательных для инвестиций (InArt) и в список Лучших современных художников России (ARTEEX). В 2020 году Иван Коршунов вошел в список Forbes «20 самых дорогих российских современных художников по результатам аукционных продаж». Победитель в премии «IV Всероссийского конкурса молодых художников им. П.М.Третьякова», Государственная Третьяковская Галерея, Москва.

Окончил Московский Государственный академический художественный институт им. В.И. Сурикова (2007), Институт проблем современного искусства (2003). Член Московского союза художников. Стипендиат Министерства культуры РФ (2007–2008, 2016).

Работы находятся в Государственном Русском Музее (Санкт-Петербург), Государственном музее изобразительных искусств Республики Татарстан (Казань), Новосибирском Государственном Художественном Музее, в Красноярском музее современного искусства «Площадь Мира», в Ямало-Ненецком окружном музейно-выставочном комплексе имени И.С. Шемановского (Салехард) и в Национальном Музее Пекина (Китай). В среде частных коллекционеров России, Австрии, Швейцарии, Бельгии, Германии, Латвии, Англии Иван – один из самых обсуждаемых художников в сети, посты с его работами в тематических пабликах показывают высокую вовлеченность аудитории.

Награды

Диплом Министерства Культуры России за высокие профессиональные достижения в искусстве;

Благодарность Администрации президента Российской Федерации;

Две Благодарности Российской Академии Художеств, Москва;

Золотой наградной знак ВТОО «Союз художников России»;

Диплом Лауреата Всероссийской художественной выставки «Молодые художники России».

В публикации представлены фотографии художественных произведений Ивана Коршунова.