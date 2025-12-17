Бахрушинский музей помогает сохранить наследие Щедрина и Плисецкой

16 декабря 2025 года в Алексине — родном городе деда и отца Родиона Константиновича Щедрина, Тульское музейное объединение открыло первый в мире мемориальный музей, посвящённый его жизни, творческому наследию и истории семьи. Бахрушинский музей выступил ключевым партнёром проекта, оказав значительную поддержку в формировании экспозиции и предоставив более 200 предметов, среди которых личные вещи и партитуры произведений знаменитого композитора, балетные туфли Майи Плисецкой, программы и афиши, эскизы костюмов, редкие фотографии.

«Открытие музея в Алексине — это не только важное событие для сохранения наследия Родиона Константиновича Щедрина, но и значимый шаг в укреплении культурной памяти всей страны. Бахрушинский театральный музей как хранитель крупнейшей коллекции, посвященной Родиону Щедрину и Майе Плисецкой, рад внести свой вклад в создание нового Музея Щедриных. На открытие мы передали более двадцати подлинных предметов, связанных с их жизнью и творчеством, а для постоянной экспозиции и мультимедийной программы — двести цифровых копий редких архивных материалов. Для нас особенно важно, что все эти уникальные артефакты будут представлены на родине отца и деда Щедрина. Здесь, в месте, наполненном личной историей этой семьи, жизненный путь великих отечественных деятелей культуры воспринимается наиболее полно. Мы убеждены, что благодаря совместным усилиям экспозиция станет подлинным пространством памяти, способным вдохновлять новые поколения зрителей и поддерживать живой интерес к русской культуре», — подчеркнула генеральный директор Бахрушинского театрального музея Кристина Трубинова.

«Открытие Дома-музея Щедриных — это важное событие в культурной жизни не только Тульской области, но и всей страны. Родион Константинович Щедрин благословил создание этого музея, причем он подчеркивал, что это не музей Родиона Щедрина, а именно Дом-музей семьи Щедриных, то есть история большой семьи в небольшом музее. Экспозиция, представленная в музее, — результат большой слаженной работы фонда Валерия Гергиева, Министерства культуры Российской Федерации, Правительства Тульской области и федеральных музеев. Экспозиция музея будет развиваться, расширяться, дополняться. Весной запланировано благоустройство прилегающей территории — здесь будет обустроен амфитеатр, сцена. Уверен, впереди музей ждет интересная жизнь», — отметил Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.

Бахрушинский театральный музей является крупнейшим хранителем наследия Майи Плисецкой и Родиона Щедрина. Еще в 2022 году Родион Константинович передал в дар музею квартиру, в которой они с Майей Михайловной прожили долгие годы. Вместе с квартирой в собрание музея вошли 10 000 единиц архивных предметов: эскизы костюмов, афиши и фотографии, платья, сценические костюмы и другие материалы. Именно поэтому Бахрушинскому театральному музею было доверено выступить в роли ключевого партнера и консультанта при создании нового культурного центра Тульской области — Дома-музея Щедриных.

«Открытие Дома-музея Щедриных в Алексине – это дань уважения великому композитору Родиону Щедрину и важный шаг в сохранении культурного наследия Тульского региона. Нет сомнений, что музей станет местом, где каждый сможет прикоснуться к миру музыки и вдохновения, родившемуся на тульской земле. Мы рады, что можем предоставить новые возможности для знакомства с жизнью и творчеством выдающегося земляка, и уверены, что музей привлечет внимание и местных жителей, и туристов», — сказал генеральный директор Тульского музейного объединения Роман Гаврилин.

Здание нового музея воссоздано в историческом облике дома семьи Щедриных. Его экспозиция разделена на четыре тематические зоны: история жизни деда композитора Михаила Михайловича Щедрина, настоятеля Свято-Успенского соборного храма в Алексине; раздел, посвящённый отцу — композитору Константину Михайловичу; пространство, рассказывающее о жизни и творчестве Родиона Константиновича; и отдельная часть, посвящённая его союзу с Майей Михайловной Плисецкой.

В основу постоянной экспозиции легли около 200 цифровых копий из собрания Бахрушинского музея. Здесь представлены черновики «Симфонии № 2» и балета «Конёк-Горбунок», специально написанного для Майи Плисецкой, программы и афиши постановок, а также уникальная серия фотоматериалов: портреты Родиона Щедрина, редкие снимки с Дмитрием Шостаковичем, Владимиром Спиваковым, Юрием Темиркановым, кадры с репетиций и премьер. Отдельный раздел посвящен образам Майи Плисецкой — в экспозиции можно увидеть ее фотографии в партиях Анны Карениной, Анны Сергеевны из балета Щедрина «Дама с собачкой» и Кармен.

Одним из центральных событий программы открытия Музея стала эксклюзивная выставка Бахрушинского театрального музея — «Музей семьи Щедриных». В ней представлены подлинные экспонаты из собрания музея, переданные лично Родионом Константиновичем: костюм-тройка John Serafino, часы из змеевика, перьевая ручка Montblanc, а также удостоверения, награды и редкие рукописи, среди которых письма и нотные записи. Особое место занимают веер Майи Плисецкой для партии Китри в балете «Дон Кихот», который стал символом ее темпераментного образа, и балетные туфли 1970-х годов. Благодаря этим материалам гости музея смогут погрузиться в подлинную историю семьи Щедриных.

Создание Дома-музея Щедриных стало важным шагом в развитии культурной инфраструктуры региона и ярким примером успешного сотрудничества государства, культурных фондов и ведущих музейных институций страны. Дом-музей Щедриных создаётся при поддержке фонда давнего друга семьи, — Валерия Гергиева, художественного руководителя и директора Мариинского театра, а также генерального директора Большого театра России, Правительства Тульской области, а также Министерства культуры РФ в рамках проектах «Семья».

Открытие музея стало возможным благодаря личному благословению композитора, для которого было важно сохранить историю своей семьи в Алексине.

Фото: пресс-служба БТМ