Государственная Третьяковская галерея открыла новый музей – Павла и Сергея Третьяковых

Новое пространство расположилось в 1-м Голутвинском переулке, в доме, где родились Павел и Сергей Третьяковы, а также их сестры. Полукаменный дом – пример купеческой застройки Замоскворечья. До революции 1917 года дом принадлежал семейству Третьяковых, позже в нем располагались коммунальные квартиры. После 1971 года здание было передано Министерству культуры СССР, позже начался процесс длительной реставрации.

Сейчас же можно ознакомиться с документами, фотографиями, связанными с историей семьи Третьяковых, её торговых делах (очень многое выполнено в интерактивном формате), создании галереи. Отдельного внимания заслуживают предметы декоративно-прикладного искусства, скульптуры, книги, также связанные с деятельностью русских меценатов. Так, например, можно увидеть чернильницу из письменного прибора Сергея Третьякова (Мастерская Виктора Пайяра и Луи-Александра-Адольфа Ромена, Париж. 1868-1879), фарфоровые игрушки детей Павла Третьякова.

Если Павел Третьяков собирал главным образом отечественную живопись, то его брат Павел – картины французских мастеров. Произведения Жана Франсуа Милле, Жана Батиста Коро, Антона Мауве можно увидеть наряду с полотнами Николая Неврева, Алексея Боголюбова, Ивана Крамского.

Марина АБРАМОВА

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