Московский Музей космонавтики приглашает на выставку, посвященную космонавту Владимиру Васютину

В зале «Космический дом на орбите» московского Музея космонавтики состоится открытие выставки «Владимир Васютин. Ритм, рубиконы, временные рубежи» в честь 70-летия Героя Советского Союза, лётчика-космонавта СССР Владимира Васютина. Свой космический полёт герой выставки совершил в 1985 году в качестве командира космического корабля «Союз Т-14» и орбитальной станции «Салют-7». Гости выставки увидят спасательный скафандр «Сокол» и ложемент космонавта из этого полёта, а также военную форму генерал-лейтенанта авиации, которую он носил, будучи заместителем начальника Военно-воздушной академии им. Ю.А. Гагарина, и множество других уникальных артефактов.

Большинство экспонатов, которые представлены в экспозиции выставки, посетители увидят впервые. Они отражают основные периоды жизни космонавта. Большая часть экспонатов предоставлена семьей Владимира Владимировича. Самые ранние связаны с детством и юностью: фотографии, школьные тетради, конспекты и выпускной альбом Харьковского высшего военного авиационного училища лётчиков.

В 1976 году Владимир Васютин успешно прошёл медкомиссию в шестой набор космонавтов и в течение года проходил подготовку для участия в программе «Энергия – Буран». После был зачислен в отряд космонавтов и прошёл не только общекосмическую подготовку, но и стал лётчиком-испытателем. Владимир Васютин готовился к полёту на долговременные орбитальные станции, многократно командовал дублирующими экипажами. Этот период на выставке иллюстрируют высотный компенсирующий костюм лётчика, фотографии и воспоминания его коллег.

Свой космический полёт герой выставки совершил в 1985 году в качестве командира космического корабля «Союз Т-14» и орбитальной станции «Салют-7». Гости увидят спасательный скафандр и ложемент космонавта, полётную документацию. Полёт был прерван по состоянию здоровья Владимира Владимировича, однако за него он был удостоен звания Героя Советского Союза.

После завершения карьеры космонавта Владимир Васютин вернулся в авиацию, продолжал летать, занимался наукой и стал заместителем начальника Военно-воздушной академии им. Ю.А. Гагарина.

Лётная книжка, личные вещи, фотографии и уникальные воспоминания сослуживцев расскажут об этом периоде жизни героя.

«Все те, кому довелось служить и учиться в академии в годы службы Владимира Владимировича сейчас при встречах с теплотой и благодарностью вспоминают его, отмечают добропорядочность, умение выслушать и стремление помочь в чем-либо. Таким он был и таким останется в нашей памяти. Главным для него было сделать что-нибудь полезное и доброе для людей. Его жизненной потребностью было активное и непосредственное участие в образовательном процессе, научной работе и общественной жизни», – вспоминает генерал-лейтенант Геннадий Беднов.

Посетить выставку можно до 26 июля.

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