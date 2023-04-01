Московский театр Новая Опера имени Е.В. Колобова представляет третью премьеру сезона – спектакль ИОЛАНТА / КАРЛИК. Постановка объединит две одноактные оперы: «Иоланта» П.И. Чайковского и «Карлик» А. фон Цемлинского, которые станут двумя главами одной истории. Режиссер Денис Азаров и художник Алексей Трегубов связывают произведения одной идеей и одним пространством. Этот проект – первое сотрудничество с театром маэстро Карена Дургаряна, музыкального руководителя и дирижера спектакля. «Карлик» Цемлинского будет поставлен в Новой Опере впервые, а «Иоланта» Чайковского спустя 10 лет вновь войдет в репертуар театра в другой трактовке и в ином художественном решении. Четыре премьерных показа пройдут весной: 21, 22, 23 и 25 апреля; два следующих запланированы на лето: 27 и 29 июня.

О СПЕКТАКЛЕ

Спектакль ИОЛАНТА / КАРЛИК – целостное произведение, в котором две одноактные оперы объединены визуально, драматургически и музыкально. «Карлик» по замыслу создателей является продолжением и развитием «Иоланты», что подчеркнуто повторением финала оперы Чайковского в начале второго акта.

Идея

В основе спектакля – парадигма слепоты и прозрения. Здесь соединены и переосмыслены две притчи о людях, находящихся в полном неведении, – незрячей девушке Иоланте, не знающей, что она слепа, и Карлике, не знающем о своем уродстве. И если Иоланта исцеляется от слепоты благодаря любви, то судьба Карлика трагична: герой умирает, когда ему открывается правда о своей внешности и о жестоком отношении к нему окружающих, прежде всего – Инфанты. Главные герои опер интегрированы в обе части постановки: Карлик появляется в начале спектакля, а Иоланта после прозрения наблюдает за действием во второй части. Финальная сцена фокусирует внимание зрителей лишь на этих двух персонажах.

Режиссер Денис Азаров (на фото):



«Главный вопрос, который мы ставим в этом спектакле: а стоило ли прозревать? Прозрение несет в себе не только свет, но и знание. А готовы ли мы его принять? Готовы ли мы к правде? Как у Островского: "Правда – хорошо, а счастье лучше". Иоланта попадает в мир, где человеческое достоинство и эмоциональное состояние ничего не стоят. Райская жизнь, которая была создана специально для нее, оборачивается жестокими играми».

Обе героини, Иоланта и Донна Клара (Инфанта), – принцессы, которых олицетворяет белая роза. Водемон просит Иоланту сорвать красную розу, но она интуитивно выбирает белую – символ чистоты и света. Инфанта осознанно отдает Карлику белую розу, словно разрушает эту символическую чистоту и красоту мира.

Пространство

Спектакль Новой Оперы лишен сказочности и налета старины. Действие происходит в современном нам мире, в мгновенно узнаваемой обстановке: фешенебельная частная медицинская клиника («Иоланта») и роскошная аристократическая вечеринка, словно в фильме «Сладкая жизнь» Федерико Феллини («Карлик»).

Действие спектакля разворачивается сразу в двух параллельных реальностях: художник Алексей Трегубов встраивает одну в другую, как маленькую геометрическую фигуру в большую. На авансцене (в большом пространстве) – оперные артисты, а в глубине (в малом пространстве) – видео («Иоланта») и куклы («Карлик»).

Главная сложность при постановке оперы Цемлинского – воплощение на сцене самого Карлика. Здесь зачастую на помощь приходят куклы. Решение, придуманное режиссером Денисом Азаровым, художником Алексеем Трегубовым и Артёмом Четвериковым, который полностью отвечает за кукольную часть в «Карлике», абсолютно неожиданно. В их версии куклы, а точнее целый кукольный театр, помещены в пространство знаменитой картины Диего Веласкеса «Менины» (1656), населенное ее персонажами, включая самого художника. Существует мнение, что именно эта картина вдохновила Оскара Уайльда на создание сказки «День рождения инфанты», которая лежит в основе оперы «Карлик». В спектакле кукольный театр – это своеобразная гигантская механическая игрушка: подарок на день рождения инфанте и безжалостный розыгрыш для Карлика.

Музыка

Несмотря на несомненную разницу в музыкальном стиле Чайковского и Цемлинского, в творчестве этих композиторов есть общие черты. Исследователи отмечают тонкие детали, схожесть тем, их развития, средств усиления выразительности. Главное, что их объединяет, – лирический тон высказывания. «Эти примечательные совпадения говорят об определенном родстве духовного склада, мироощущения и, в конечном счете, композиторского дарования двух музыкантов. Через Чайковского нам легче понять Цемлинского», – считает Наталья Власова, автор монографии «Александр Цемлинский. Жизнь и творчество».

Кроме того, в обоих произведениях возникает диалог с творчеством Рихарда Вагнера.

Вагнерианству Чайковского посвящены отдельные исследования. Композитор оставил множество высказываний, в которых выражено его неприязненное отношение к музыке Вагнера. Работая над «Иолантой», Чайковский писал: «Найден сюжет, где я докажу всему миру, что любовники должны оставаться живы в оперных финалах». По мнению ученого Аркадия Климовицкого в этой фразе он противопоставляет свое сочинение опере «Тристан и Изольда», финальную сцену которой Чайковский услышал в Петербурге еще во время гастролей Вагнера (1863). В последующие годы он внимательно следил за творчеством немецкого коллеги: например, Чайковский был на Байрёйтском фестивале в 1876 году, где исполнялась тетралогия «Кольцо нибелунга», и затем опубликовал пять развернутых статей в газете «Русские ведомости». После прослушивания оперы «Тристан и Изольда» полностью в Берлинском театре в конце 1882 года он получил сильнейшее негативное впечатление, которое подтолкнуло композитора к размышлениям об оперном искусстве: о его сути, идеалах, формах.

При всем неприятии Чайковским музыки Вагнера в «Иоланте» есть явная параллель с «Тристаном и Изольдой». Схожесть проявляется в оркестровых вступлениях к обеим операм. Их объединяет гармоническая неустойчивость, созвучия, которые не разрешаются, а плавно переходят одно в другое.

Музыкальный руководитель и дирижер Карен Дургарян (на фото):

«Считается, что интродукция к "Иоланте" – скорбная, холодная, сумрачная, создающая тревожное состояние. Римский-Корсаков даже упрекал Чайковского в неумелой оркестровке, которая якобы сделана "шиворот-навыворот", потому что материал отдан не струнным, а духовым. Но в этой "неправильности" и заключается гениальность Петра Ильича! Что касается "Карлика", это очень насыщенная партитура с плотной оркестровкой, практически симфония. Здесь важно, чтобы зритель почувствовал постепенное нарастание напряжения, которое непрерывно идет от начала к финалу, а особенно – от дуэта Инфанты и Карлика к его смерти».

Александр фон Цемлинский в большей степени опирается на музыку Рихарда Вагнера. Также среди композиторов, от которых он многое перенял, – Рихард Штраус, Густав Малер. Исследователь Хартмут Кронес отмечает, что Цемлинскому «удалось развить музыкальный язык предшественников, доведя его до особой напряженности эмоционального тонуса и экспрессионистской, смело обостренной гармонической изысканности».

Партия Карлика написана Цемлинским с вагнеровским пафосом. Певец, который исполняет ее, должен сочетать качества и лирического, и драматического тенора. Композитор наделяет своего внешне отталкивающего, маленького героя не только огромным талантом и богатым внутренним миром, но и прекрасным сильным голосом, достойным музыкальных драм Вагнера. Карлик получает свою музыкальную характеристику еще до появления на сцене: комплекс его лейтмотивов проводится в оркестре. На протяжении всей оперы темы постоянно видоизменяются, варьируются. «Соединение вагнеровской лейтмотивной техники с разработочными техниками ради семантической многозначности, которая в ходе постромантической психологизации оперных сюжетов открывает простор для интерпретаций, становится не эстетическим противоречием, а выдающимся достижением Цемлинского как оперного композитора» (музыковед Кристоф Бехер).

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ОПЕР

Оперы П.И. Чайковского и А. фон Цемлинского разделяют 30 лет: премьера «Иоланты» состоялась в 1892 году в Мариинском театре, премьера «Карлика» – в 1922 в Городском театре на Глокенгассе (Кёльнcкой опере). Сценическая история «Карлика» в России началась в 1996 году в Самарском академическом театре оперы и балета. Впервые в Москве опера прозвучала в 1998 году на фестивале «Дни Александра Цемлинского» в Малом зале консерватории. В 2019 году состоялось концертное исполнение в Мариинском театре. В Новой Опере «Карлик» ставится впервые, а «Иоланта» была в репертуаре театра с 2010 по 2013 годы.

В разные годы одноактные оперы «Иоланта» и «Карлик» исполнялись в паре с теми или иными произведениями. На премьере «Иоланта» шла вместе с балетом «Щелкунчик». Чайковский высказывал пожелание, чтобы в один вечер с его произведением звучала опера «Алеко» С.В. Рахманинова. «Карлик» исполнялся с балетом «Петрушка» И.Ф. Стравинского (Кёльн), с оперой «Виоланта» Э.В. Корнгольда (Прага), а после возрождения интереса к опере в конце XX века ставился с еще одной оперой А. фон Цемлинского по О. Уайльду – «Флорентийская трагедия» (Гамбург). На российской премьере сочинения «Карлик» был совмещен с оперой «Ёлка» В.И. Ребикова (Самара).

В основе опер – литературные произведения: «Иоланта» создана по драме «Дочь короля Рене» датского драматурга и поэта Генриха Герца (1845), а «Карлик» написан по сказке «День рождения инфанты» ирландского писателя и поэта Оскара Уайльда (1891).

Драму «Дочь короля Рене» Чайковский прочитал в 1884 году в переводе Фёдора Миллера (опубликована в журнале «Русский вестник» в феврале 1883 года). Интересно, что в оригинальной версии имя Водемона – Тристан, именно за него изначально просватана Иоланта, а друга и наставника Водемона у Герца зовут Geoffrey (Жоффред в переводе Миллера). Позже Владимир Зотов создал свою адаптацию истории, в которой немного изменил сюжет, Тристан стал Готфридом Водемоном, а его друг – Робертом. Эта версия была поставлена в 1888 году в Малом театре и стала основой оперного либретто, которое написал Модест Чайковский. Два перевода отличаются и трактовкой образа Эбн-Хакиа: в оригинале в его действиях больше магического подтекста, он наблюдает Иоланту с юных лет и погружает ее в загадочный сон с помощью амулета. Во второй версии больший акцент сделан на философской идее, которую транслирует Эбн-Хакиа, что было созвучно настроению Чайковского. В последние годы жизни композитор был увлечен философией Спинозы, и слова мавританского врача стали отражением его мыслей о том, что Бог и природа, идеальное и материальное – едины, и для прозрения физического необходимо прозрение духовное.

Цемлинский долго искал необходимый ему сюжет, прежде чем написал оперу по сказке «День рождения инфанты». За десять лет до создания «Карлика» он обратился к композитору Францу Шрекеру с просьбой сочинить либретто о «трагедии безобразного человека». Шрекер написал текст, но в итоге создал по нему собственную оперу «Отмеченные» (премьера состоялась в 1918 году). Цемлинский же продолжал поиски совместно с новым автором – венским литератором, впоследствии киносценаристом Георгом Клареном. В июне 1919 года Кларен предложил либретто одноактной оперы по сказке О. Уайльда «День рождения инфанты»: это была именно та «трагедия безобразного человека». В январе 1921 года Цемлинский завершил партитуру.

Опера «Карлик» – иносказательное воплощение взаимоотношений композитора с Альмой Шиндлер, которая, впервые увидев Цемлинского в 1900 году, записала в дневнике: «Он ужасно безобразен, почти без подбородка – и всё же он мне очень понравился». Разрыв после бурного романа оставил неизгладимый след в сердце Цемлинского на долгие годы. Конечно, в опере «Карлик» Инфанту он ассоциировал с возлюбленной, а главного героя – с собой.

Сохранив общий замысел Уайльда, Кларен и Цемлинский переработали сказку, сосредоточившись на двух главных героях. Инфанта из 12-летнего ребенка превратилась в 18-летнюю девушку. Карлик стал не просто сыном бедного угольщика, а человеком, который многое испытал в жизни: испанец десять лет держал его на корабле, а затем продал султану, который и прислал Карлика в подарок Инфанте. В опере действие развивается в диалогах Инфанты и Карлика, чего нет в сказке. У Цемлинского Инфанта – обольстительная, эгоистичная, жестокая. Она намеренно разжигает в Карлике любовь, а затем разбивает его сердце (интересно, что Инфанта в опере носит имя матери композитора – Клара).

ПОСТАНОВОЧНАЯ ГРУППА

Музыкальный руководитель и дирижер – Карен Дургарян, и это его первый спектакль в Новой Опере. Он был главным дирижером Армянского академического театра оперы и балета имени А.А. Спендиарова, с 2021 года исполняет обязанности директора. Карен Дургарян выступает на международной сцене. Он часто работал в Италии: в Театре Лирико в Кальяри, Театре Реджо в Турине, Театре Карло Феличе в Генуе, Театре Верди в Сассари; также сотрудничал с Лейпцигской, Лионской, Баварской операми. «Иолантой» П.И. Чайковского маэстро дирижировал многократно, а «Карлика», как и музыку А. фон Цемлинского в целом, представит впервые.

Для режиссера Дениса Азарова и художника Алексея Трегубова (на фото) этот спектакль – вторая постановка в Новой Опере (первой стала опера «Мадам Баттерфляй» Дж. Пуччини в 2018 году).

Денис Азаров был режиссером Камерного музыкального театра имени Б.А. Покровского, Российского государственного академического театра драмы имени Ф. Волкова (Ярославль), участвовал в постановках спектаклей в Большом театре России и Komische Oper (Берлин), был художественным руководителем Театра Романа Виктюка. «Иоланту» П.И. Чайковского режиссер впервые поставил в «Московском молодежном оперном доме» при Академии хорового искусства имени В.С. Попова.

Алексей Трегубов участвовал во многих постановках театров России и Европы, среди них: Драматический театр Дюссельдорфа, Национальный театр Венгрии (Будапешт), Komische Oper (Берлин), «Школа современной пьесы», МХТ имени А.П. Чехова, Большой драматический театр имени Г.А. Товстоногова, «Геликон-опера».

Над сценами с куклами работает Артём Четвериков (на фото) – профессиональный кукольник. Он сотрудничал с театрами «Тень», «Трикстер», «Домик Фанни Белл», Театром Наций.

Художник по свету – Майя Шавдатуашвили (на фото), лауреат премии «Золотая Маска», с 2021 года занимает пост главного художника по свету в театре Новая Опера.

Хормейстер – Юлия Сенюкова, с 2017 года – главный хормейстер театра.

ИСПОЛНИТЕЛИ

Первым исполнителем роли Карлика в России (в Самаре и Москве) стал тенор Михаил Губский. Сегодня он один из ведущих солистов Новой Оперы, в репертуаре которого сложнейшие партии: Пауль («Мертвый город» Э.В. Корнгольда), Тристан («Тристан и Изольда» Р. Вагнера), Лоэнгрин («Лоэнгрин» Р. Вагнера), Дон Хозе («Кармен» Ж. Бизе), Пинкертон («Мадам Баттерфляй» Дж. Пуччини). Михаил – один из исполнителей роли Карлика в постановке Новой Оперы. Также эту партию репетируют солисты театра Дмитрий Пьянов и Сергей Писарев.

Роль Водемона в «Иоланте» готовят тенора Георгий Васильев, Хачатур Бадалян и Михаил Пирогов, который ярко дебютировал на сцене Новой Оперы в качестве приглашенного солиста, а в 2023 году был принят в труппу театра.

В главных сопрановых партиях – примы театра, участницы громких премьер последних сезонов.

В роли Иоланты – Марина Нерабеева, номинант премии «Золотая Маска» за исполнение партии Мари и Мариэтты в российской премьере оперы «Мертвый город» Э.В. Корнгольда, и Елизавета Соина, ведущая исполнительница в операх «Золушка» Ж. Массне и «Стиффелио» Дж. Верди – крупных событиях 2022 года. Донну Клару (Инфанту) воплотит Мария Буйносова – финалистка Пятого телевизионного конкурса оперных певцов «Большая Опера» на телеканале «Россия – Культура», певица, исполняющая не только классический репертуар, но и современную музыку: «Страсти Симоновы» К. Саариахо (российская премьера), «Песенки Маргариты» А.Л. Локшина. Также партию Инфанты репетируют Елена Терентьева и Анастасия Белукова.

Кроме того, в постановке примут участие приглашенные артисты. Партию Роберта, где коронным номером стала ария «Кто может сравниться с Матильдой моей», исполнит Василий Ладюк, солист Пермской оперы, приглашенный солист Большого театра России, певец, выступающий в крупнейших оперных театрах мира, среди которых Метрополитен-опера, Ла Скала, Ла Фениче. В других образах готовятся выступить солист Большого театра имени А. Навои в Узбекистане Ринат Решитов (Эбн-Хакиа) и солист Пермского и Нижегородского театров оперы и балета Гарри Агаджанян (Дон Эстобан).

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