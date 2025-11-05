Оплата публикаций

Улицы Москвы XVII века на выставке Государственного Русского музея на ВДНХ

Фото: пресс-служба ВДНХ

В экспозиции «Москва в русском искусстве» из собрания Русского музея представлены две работы, запечатлевшие столичные улицы XVII столетия. Полотна Аполлинария Васнецова и Андрея Рябушкина дают возможность прочувствовать атмосферу жизни в Москве четырёхсотлетней давности, а также демонстрируют увлечение темой старой, самобытной Москвы среди художников конца XIX — начала XX века.

На рубеже веков, в среде творческой интеллигенции России, пробудился интерес к русской старине: истории, быту, фольклору, повседневности и празднествам. Художники, литераторы и ученые стремились узнать, каким был облик Москвы до правления Петра I. Аполлинарий Васнецов увлекся историей Москвы, что переросло в серьезную научную работу. Он стал настоящим экспертом по древней столице, изучая старинные карты, мемуары, археологические отчеты, и на их основе воссоздал облик Москвы минувших эпох. Васнецов создал множество живописных и графических работ, позволяющих получить яркое представление о древней Москве.

Картина Васнецова «Старая Москва. Улица в Китай-городе начала XVII века» (1900) отражает историческое представление о допетровской Москве как о городе, построенном из дерева. Городской пейзаж полон предчувствия беды, которое передается через устремлённый вверх силуэт улицы и мрачное, низкое небо. Улица заполнена домами, храмами, колокольнями, торговыми рядами, частоколами и людьми. У часовни толпа, где глашатай оглашает указ: к Москве приближаются польско-литовские войска. Эта улица в Китай-городе вскоре исчезнет, а страну ждут трагические события Смутного времени.

Андрей Рябушкин также испытывал глубокий интерес и любовь к Москве прошлых эпох. Его внимание привлекала допетровская Русь: уклад жизни, костюмы и праздники. Живописец изучал памятники старинной архитектуры, русский быт и народное творчество, древнюю литературу и каллиграфию, фрески старинных церквей. Художник создал собственный уникальный стиль в живописи, характеризующийся яркими, насыщенными цветами и декоративностью.

Картина «Московская улица XVII века в праздничный день» представляет собой сцену из жизни, отражающую быт и нравы людей той эпохи. Художник не стремится к философским или социальным обобщениям. Главная привлекательность произведения заключается в непосредственности замысла автора, который сумел придать изображению поэтичность и, одновременно, реалистичность.

Выставка «Образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного Русского музея» — это проект Государственного Русского музея, реализованный вместе с Правительством Москвы, Департаментом культуры города Москвы и ВДНХ.

