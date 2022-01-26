Москва планирует завершить основной объем работ по модернизации школ искусств

Проект «Искусство — детям», который был создан в 2018 году, продолжает свою работу. С его помощью город развивает, модернизирует и совершенствует детские школы искусств. Работы ведутся по нескольким направлениям — от капитального ремонта существующих или подбора новых зданий, благоустройства территорий до закупки музыкальных инструментов, мебели и оборудования. Кроме того, благодаря проекту часть школ смогла открыть новые образовательные программы по современным и востребованным творческим специальностям. Как отметила заместитель Мэра Москвы Наталья Сергунина, сегодня запланированные работы по модернизации столичных школ искусств выполнены более чем на 80 процентов.

«Задача города — создать в шаговой доступности в каждом районе условия для творческого развития детей. С 2018 года комплексно отремонтировано 130 объектов, благоустроено восемь гектаров прилегающих территорий, закуплено порядка 12,5 тысячи новых музыкальных инструментов и более 6,5 тысячи единиц оборудования. В 2022 году мы планируем завершить основной объем работ по модернизации городской сети школ искусств — это более 250 тысяч квадратных метров», — рассказала Наталья Сергунина. Ее слова приводятся на портале mos.ru.

В городе есть все условия для культурно-эстетического развития каждого ребенка. В Москве работает 150 колледжей и детских школ искусств. Это самая большая сеть учреждений дополнительного творческого образования в мире. Уникально для мировой практики и то, что обучение в московских школах искусств бесплатное. Самым талантливым ученикам выделяются гранты Мэра Москвы. В городских колледжах и школах искусств сейчас учатся больше 100 тысяч детей по 56 направлениям.

Современные классы и комфортные зоны отдыха

Во время ремонта специалисты учитывают архитектурные особенности каждого объекта. Например, в старинных постройках бережно реставрируют все сохранившиеся оригинальные элементы декора. Помимо ремонта фасадов, крыш и инженерных коммуникаций, в порядок приводят и внутренние помещения — в холлах и коридорах обустраивают комфортные зоны с пуфами и креслами, где учащиеся могут отдохнуть в перерывах между занятиями, а учебные классы оснащают современной качественной мебелью. Так, за четыре года для детских школ искусств было закуплено 37,3 тысячи комплектов мебели.

Для нескольких школ, которые были вынуждены долгие годы снимать в аренду помещения, в рамках проекта «Искусство — детям» были подобраны или построены здания. Например, в 2019 году свой дом обрела детская музыкальная школа № 64, а в 2021 году в новые помещения отдельно стоящего здания культурного центра «Киевский» переехала Киевская детская музыкальная школа. В 2019 году новое здание было построено для структурного подразделения школы искусств «Кусково» — детской музыкальной школы имени Ференца Листа, а в 2021 году завершилось строительство помещения для детской школы искусств имени М.И. Глинки.

Преображаются и территории, прилегающие к школам искусств. Их комплексно благоустраивают — высаживают декоративные растения и деревья, создают парковки для самокатов и велосипедов, зоны отдыха с беседками и оригинальными скамейками в форме музыкальных инструментов, устанавливают новые ограждения.

Редкие музыкальные инструменты и студии звукозаписи

В некоторых школах благодаря проекту появились и весьма редкие музыкальные инструменты, например орган, клавесин, маримба (ударный музыкальный инструмент, похожий на ксилофон), гусли, валторна, фагот.

А в 2021 году для детской музыкальной школы имени Н.П. Ракова было приобретено два дисклавира (это механическое пианино, которое позволяет записывать игру музыканта и потом воспроизводить ее). А если соединить два дисклавира друг с другом через интернет, то можно в режиме реального времени передавать игру музыканта с одного инструмента на другой, даже если они находятся за тысячу километров друг от друга. Эти уникальные инструменты позволяют проводить дистанционные уроки и конкурсные прослушивания, а также использовать дисклавир для аккомпанирования на занятиях по вокалу.

Кроме того, в детских музыкальных школах имени И.С. Козловского, имени Н.П. Ракова и имени Н.Г. Рубинштейна были открыты современные студии звукозаписи. Для учеников приобрели профессиональные микрофоны, микшерные пульты, акустические системы, MIDI-клавиатуры для записи электронной музыки.

Для учащихся, занимающихся живописью и скульптурой, закупили новые мольберты, муфельные печи для обжига глины. В танцевальных классах появились новые балетные станки.

Системы виртуальной реальности и современные творческие профессии

В рамках проекта «Искусство — детям» в школах искусств появились графические планшеты, компьютеры со специальным программным обеспечением, VR-очки с датчиками движения, профессиональные фотоаппараты, системы для создания виртуальной реальности и 3D-анимации.

Некоторые школы, получившие современное оснащение, смогли открыть или планируют запуск новых внебюджетных образовательных программ по востребованным творческим специальностям. Например, в детской школе искусств «Феникс» ребята в возрасте от 10 до 18 лет теперь могут обучаться графическому и саунд-дизайну. Каждый из этих курсов рассчитан на один год обучения. На занятиях по саунд-дизайну ученики изучают азы аранжировки и музыкальной композиции, драматургию звука и звуковые спецэффекты. А на уроках по графическому дизайну они осваивают программы Adobe Photoshop и Adobe Illustrator, создают листовки, визитки, стикеры, изучают принципы покадровой анимации.

К сентябрю 2022 года детская музыкальная школа имени М.И. Глинки планирует открыть годичные курсы для детей в возрасте от 11 до 14 лет по саунд-дизайну, веб-дизайну и VR-технологиям. На уроках по веб-дизайну ребята займутся разработкой сайтов с использованием HTML-кодов и CSS-стилей, а на уроках по VR-технологиям они создадут приложения и игры для мобильных устройств. Детская музыкальная школа имени В.Я. Шебалина планирует открыть к новому учебному году курсы для детей старше 12 лет по основам мультипликации и 3D-моделированию. На занятиях ребята изучат лучшие техники создания мультфильмов, освоят профессиональные инструменты художников-мультипликаторов, а также смогут распечатать на 3D-принтере свой творческий проект, например макет здания или любой другой объект.

О проекте «Искусство – детям»

Проект «Искусство — детям» был организован четыре года назад по инициативе Правительства Москвы. До конца 2022 года в его рамках планируют отремонтировать еще 24 здания школ искусств, а также закупить для них более шести тысяч комплектов специальной учебной мебели, 3,9 тысячи единиц технологического оборудования и 2,5 тысячи музыкальных инструментов.

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