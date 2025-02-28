Москва приняла II Межрегиональную хоровую ассамблею «Хором едины»

В Москве завершилась II Межрегиональная хоровая ассамблея «Хором едины» — 4 города (география коллективов: Москва, Санкт-Петербург, Гатчина, Петрозаводск), 8 студенческих хоров, 300 вокалистов.

Ассамблея завершалась трехчасовым концертом в Московском международном доме музыки. На сцену вышли Камерный хор «CARPE DIEM» (НИЯУ МИФИ) – организатор мероприятия в этом году, Академический хор Петрозаводского государственного университета, Академический хор Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета ЛЭТИ, Хор Финансового университета при Правительстве РФ, Камерный хор Политехнического университета Петра Великого, Хор «Лира» ПДДТ Невского района Санкт-Петербурга, Молодежная капелла «Гармония» им. И.В. Рогановой, Хор «Perpetuum mobile» МГТУ им. Баумана

В первом отделении отдельно выступили все хоровые коллективы (участники Ассамблеи). Во втором – звучал сводный хор. Особенностью стало создание кругового звукового эффекта, — хористы стояли на ступенях и четырёх ближайших к сцене ложах (по две справа и слева), что достаточно редко воплощается на концертах.

В исполнении коллективов прозвучали русская и западноевропейская хоровая музыка, сводный хор исполнил духовные хоры Г. Свиридова и фрагменты «Перезвонов» В. Гаврилина.

Межрегиональная хоровая ассамблея «Хором едины» создана для объединения студенческих коллективов России. Первая Ассамблея состоялась в феврале прошлого года в Петрозаводске. Гала-концерт проходил в Большом зале Петрозаводской консерватории.