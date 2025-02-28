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Аниме-блокбастер «Небесный замок Лапута» Хаяо Миядзаки представят на экранах российских кинотеатров

editor
By editor
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небесный замок лапута - хаяо миядзаки
Изображение предоставлено PR-службой

Кинопрокатная компания RWV Film выпустит на большие экраны яркий семейный аниме-блокбастер «Небесный замок Лапута» Хаяо Миядзаки с обаятельными героями, фантастическими приключениями и потрясающей анимацией. Именно с этой судьбоносной картины началась история знаменитой студии Ghibli. Фильм можно будет увидеть в кинотеатрах в двух версиях: в классическом дубляже Реанимедиа и в оригинале с русскими субтитрами (в избранных кинотеатрах).

Это классическая приключенческая история с пиратами, схватками, роботами, поисками сокровищ и захватывающими дух полётами. В основе сюжета аниме лежит классическое повествование о том, как юность и невинность побеждают взрослую жадность и испорченность. Оба главных героя воспитывались в простых условиях — Пазу родом из шахтёрской семьи, а Сита выросла на ферме. С момента первой встречи их связывает юная и нежная любовь, но от этого не менее искренняя. Их чувства эмоционально связывают всё повествование воедино.

«Небесный замок Лапута» — первый мультфильм, официально созданный Хаяо Миядзаки для студии Ghibli. Он стал тем мостом, который из аниматора, работающего по заказу других компаний, сделал режиссера, свободно творящего в собственной студии. Миядзаки признался, что хотел воссоздать в картине свои детские мечты. Это особенно видно в эпизодах, где вымышленные летательные аппараты взмывают в воздух. Как известно, авиация занимает особое место в сердце мастера.

За два часа действие мультфильма не останавливается ни на секунду. Чередуя погони (бегом, на поезде, летательном аппарате, машине), боевые и пейзажные сцены, режиссер не оставляет зрителю времени на отдых. С первой сцены он оказывается втянут в самый центр событий.

Согласно опросу, проведённому министерством культуры Японии в 2007 году, «Небесный замок Лапута» занимает третье место среди аниме всех времён. Фильм затрагивает непростые темы, но зритель все равно остается сосредоточенным на приключениях Ситы и Пазу, не погружаясь во тьму. Такой концентрацией внимания на основной истории зритель обязан Дзё Хисаиси и его музыке, в которой гармонично сочетаются синтезатор и оркестровые мотивы. Мечты, романтика, приключения — три слова, которые идеально описывают саундтрек «Небесного замка Лапута».

В своем фильме Миядзаки противопоставляет милитаризм и пацифизм. Он демонстрирует, что машины и механизмы могут (и должны) быть использованы в мирных целях. В этом смысле показательно, что один и тот же робот предстает и служителем зла, и исключительно добрым существом.

Режиссер воспевает идеи гуманизма и экологической этики. Оберегать природу — сложная задача. Чтобы жить с ней в гармонии, нужно научиться чувствовать ее. Природу нужно не подчинять, а понимать.

Факты

  • Лисицы-белки — белколисы с Лапуты впервые появились в работе Миядзаки «Навсикая из долины ветров».
  • Робот Лапуты идентичен роботу, который появился ранее под участием Миядзаки в «Lupin III», в телесерии «До свидания, Прекрасный Люпен». Модель этого робота в натуральную величину находится на крыше музея Studio Ghibli в Токио.
  • Слово «Лапута» Хаяо Миядзаки позаимствовал у Джонатана Свифта («Путешествия Гулливера»). Свифт же, вероятно, взял его из испанского языка, в котором оно означает «Женщина легкого поведения». Поэтому в испаноязычных странах и в США фильм демонстрировался без неприличного слова в названии.
  • Имя «Сита» и ряд легенд, использованных в фильме, позаимствованы из индийского фольклора.
  • Studio Ghibli была основана Хаяо Миядзаки и Исао Такахатой специально для создания этого фильма.
  • При создании образа города шахтеров Хаяо Миядзаки опирался на свои воспоминания о посещении Уэльса. Особое впечатление на режиссера, бывшего профсоюзного лидера, произвели рассказы о рабочих выступлениях, направленных против закрытия шахт. Они нашли отражение в фильме.
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