Москвичи предложили более 1,6 тысячи идей по развитию ВДНХ

На платформе «Город идей» завершился проект, посвященный ВДНХ. В нем приняли участие свыше 18 тысяч человек. Они направили более 1,6 тысячи предложений по развитию главной выставки страны, сообщила заместитель Мэра Москвы Наталья Сергунина.

«За последние годы выставка преобразилась. Это не только одно из самых больших выставочных пространств, но и территория для отдыха всей семьей. Мы получили больше 1,6 тысячи идей, касающихся ее дальнейшего развития. Самые интересные из них определили эксперты и сами горожане. Среди проектов, которые планируется реализовать, — прогулочный маршрут по местам съемок известных фильмов, мобильное приложение, где будет представлена вся информация о ВДНХ, онлайн-альбом с фотографиями и историями посетителей», — рассказала Наталья Сергунина. Ее слова приводятся на портале mos.ru.

Предложения принимали по трем направлениям. Самым популярным на этапе «Предлагай» оказалась тема «ВДНХ развлекательная», в котором жители внесли 679 идей. В категории «ВДНХ сервисная» участники оставили 539 инициатив, а «ВДНХ спортивная» собрало 399 различных мнений. Москвичи предлагали привлекать волонтеров для озеленения, проводить экскурсии по фонтанам, организовать зоны свежести с распылением воды.

В тематических обсуждениях проекта они оставили более двух тысяч комментариев. Самой актуальной оказалась тема «ВДНХ парковая». Это направление собрало 810 комментариев. В направлении «ВДНХ гастрономическая» участники оставили 662 отзыва. А на третьем месте — обсуждение «День развлечений на ВДНХ».

На этапе «Оценивай» участники оставили более 57 тысяч оценок. По итогам пользовательского голосования самые популярные идеи будут реализованы.

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