Семью не выбирают: продолжение криминальной драмы «Дети перемен» выходит в сети

editor
By editor
81
Виктория Исакова, Макар Хлебников
Виктория Исакова, Макар Хлебников. Фото: START/Wink

В сети развернется безжалостное противостояние внутри одной семьи: проект «Дети перемен» Сергея Тарамаева и Любови Львовой вернется со вторым сезоном. Противоречивые 90-е — непростое для всей страны время, которое развело по разные стороны Флору (Виктория Исакова) с ее старшим сыном Петей (Слава Копейкин). Чем обернется для героев кровопролитная война?

В новом тизер-трейлере можно заметить ответы на многие волновавшие фанатов проекта вопросы: например, о том, в каком образе вернется герой Кузьмы Котрелева и какие отношения связывают Флору с Джином, ее новой «правой рукой». Там же мелькают и Пиковая дама, и даже Алексей Балабанов, обещая, что героям вновь не избежать метафизических вопросов. Что наша жизнь? И… в чем сила?

Создатели сериала анонсируют, что второй сезон проекта получился жестче, непредсказуемей и динамичнее первого. «Продолжение истории будет насыщено экшн-сценами: взрывы, стрельба, гонки на мотоциклах. Мы сразу окунаемся в гущу событий, действие разворачивается стремительно и в этом главная прелесть второго сезона», — рассказывают режиссеры и авторы сценария Сергей Тарамаев и Любовь Львова.

Во втором сезоне Флора (Виктория Исакова) больше не простой водитель троллейбуса, она теперь главарь группировки, контролирующей успешный — естественно, незаконный — бизнес. Но роскошный загородный дом, охрана и бронированный автомобиль не спасают ее семью от распада: Руслан (Хетаг Хинчагов) отдаляется, Петр (Слава Копейкин) ненавидит мать, и только Юра (Макар Хлебников) не оставляет попыток воссоединить и помирить родных.

«В первом сезоне моя героиня была олицетворением любви и семейного очага. В этом была ее сила, которая объединяла настолько разных детей, даже в самые темные времена. Но криминальный бизнес, в который она ввязалась, капля за каплей выдавил из нее все светлое, что делало Флору Флорой. И, мне кажется, ее настигло самое страшное наказание для любой матери — война с собственным сыном», — говорит Виктория Исакова.

В продолжении криминальной драмы к своим ролям также вернулись Сергей Гилев, Артем Кошман, Руслан Братов, Кузьма Котлерев. К звездному касту присоединились Константин Плотников, Данил Стеклов, Мариэтта Цигаль-Полищук, Алина Дулова, Валентин Анциферов, Игорь Черневич и Глафира Глазунова.

