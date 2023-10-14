Александр Егоров. Без названия. 2022. Хромогенная печать

Галерея Ruarts представляет четвертую персональную выставку фотографа Александра Егорова «Лучи солнца в листве айвового дерева» – знаковый проект для творчества автора. Это первый тотально абстрактный образ. Александр зарекомендовал себя как талантливый экспериментатор в цифровой фотографии, в новых работах он вернулся к аналоговой съемке. Егоров использовал метод прямого взаимодействия: свет напрямую попадал на светочувствительную бумагу. Каждый снимок – уникальный отпечаток без негатива. Название поэтично отсылает к идее одноименной кинокартины, в которой герой пытается ухватить идеальное мгновение красоты.

Данная выставка – результат работы Александра в программе Collab, учрежденной фондом V-A-С и центром художественного производства «Своды» Дома культуры «ГЭС-2». Экспериментируя со свойствами фотобумаги, художник создал несколько десятков абстрактных фотограмм. Они сделаны без участия камеры – непосредственно световым потоком. В этом случае автор не может полностью контролировать процесс. Именно непредсказуемость и спонтанность, становится основой выразительного метода и обнажает важность самого процесса производства изображения. Егоров использует различные предметы или источники света – например, лазерную указку и хрустальные бокалы, через которые преломляются пучки света, одновременно выбирая колористическое решение. Возможно лишь примерно предугадать как отреагирует фотоэмульсия на тот или иной окрашенный с помощью фильтров световой поток. По словам Егорова, метод напоминает традиционный для японской керамики раку способ работы с глазурью, когда до обжига не вполне понятно, каков будет окончательный результат.

Техника Александра Егорова вписывается в уже сложившуюся художественную традицию, когда автор отчасти делегирует свою работу самому материалу или даже особому эмоциональному состоянию. Так прославленный американский живописец Джексон Поллок писал свои работы в так называемой технике «дриппинга» – разбрызгивая краску прямо на холст, впадая в своего рода транс, подобно индейским шаманам. Эстетически и композиционно проект напоминает искания современных немецких фотографов, в том числе Вольфганга Тиллманса, исследующих искажения, абстракционистские ассоциации соотношений сна и бессознательного, основы фотографической среды.

Название выставки отсылает к одноименному фильму выдающегося испанского режиссера Виктора Эрисе, повествующего о буднях одинокого художника, который день за днем рисует айвовое дерево в своем саду. Режиссер делает акцент на взаимодействии своего героя и дерева, которое он изображает в разное время суток и при разных погодных условиях. И каждый раз дерево выглядит по-разному, указывая на эластичную сущность вещей, когда они становятся объектом зрительного восприятия – на это обратили внимание еще импрессионисты, совершив революцию в западноевропейском искусстве в XIX веке. Эрисе показывает, что именно свет является онтологическим основанием любого изображения, являясь по сути соавтором любого художника. Так и в работах Александра Егорова – световой поток, хоть и регулируемый автором, сохраняет самостоятельность, открывая для художника новые горизонты выразительности.

Александр Егоров. Без названия. 2022. Хромогенная печать

Александр Егоров. Без названия. 2022. Хромогенная печать

Александр Егоров. Без названия. 2022. Хромогенная печать

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