Дмитрий Погосов – выпускник Ленинградского (ныне Тверского) Суворовского военного училища, директор фонда «Кадетское братство», член управляющего совета Первого московского кадетского корпуса (информация на 2023 год – прим. ред.).
Более 500 человек стали участниками Большого осеннего кадетского бала в Музее Победы. 2023.
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