МТС запустила для автопутешественников бесплатные цифровые аудиогиды

ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ведущая российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, запустила в мобильном приложении HYPERLINK "https://mts-music-spo.onelink.me/sKFX/qs4zjvg3"МТС Music бесплатные цифровые аудиогиды для автомобилистов. Маршруты аудиоэкскурсий начинаются из Москвы и проходят до Калуги, Сергиева Посада и музея-усадьбы «Ясная Поляна» в Тульской области.

«Широкие цифровые возможности МТС делают наши аудиогиды одним из самых удобных, доступных, а также бесплатных способов организовать познавательное путешествие на автомобиле. Пользователи могут стартовать с любой точки, делать остановки в любой удобный момент. Автоэкскурсии расширили каталог бесплатных туристических аудиогидов МТС, состоящий из более чем 60 маршрутов по нашей стране. Уникальной особенностью наших цифровых гидов стало то, что мы привлекаем к их созданию местных жителей, краеведов и энтузиастов, влюбленных в родные места. Это позволяет получить уникальный контент, который раскрывает все изюминки и колорит достопримечательностей», – говорит руководитель Центра социальных и благотворительных программ МТС Ольга Юркова.

Первый аудиогид из Москвы в Калугу проходит, минуя старинные русские города - Боровск, Наро-Фоминск, Обнинск и Малоярославец. Протяженность маршрута составляет 180 километров. Цифровой путеводитель включает порядка пятидесяти рассказов, из которых туристы узнают, где живёт русский Бэнкси, почему в Подмосковье проводился съезд китайской коммунистической партии, где французская армия села в лужу, а в конце поездки поклонники космонавтики смогут заглянуть внутрь космической станции «Мир».

Тех, кто направляется из столицы в Сергиев Посад, ждут тридцать интересных историй и любопытных фактов об объектах, расположенных вдоль маршрута. Среди них старинные русские усадьбы Любимовка и Талицы, многочисленные церкви, села Радонежское и Воздвиженское, в которых происходили исторические для страны события. На протяжении 74 километров слушатели познакомятся с легендами жителей древних городов, узнают какие интриги плела царевна Софья и что из этого вышло. Разберутся, где на Троицкой дороге располагались путевые дворцы и зачем их строили.

Путешествие из Москвы до «Ясной Поляны» составляет 200 километров и проходит мимо старинных русских городов – Серпухова, Алексина, Подольска, Чехова и Тулы. Пользователи аудиогида услышат порядка сорока интересных рассказов про культурные достопримечательности, например, Тульский кремль, музеи пряника и самовара, усадьбу Молоди, Вознесенскую Давидову пустынь и другие необычные места, а также советы местных жителей, которые не найти в традиционных путеводителях.

В путешествиях слушателей будут сопровождать автор проекта «Заброшенная Россия», исследователь и фотограф-документалист Анна Короб и радиожурналист и автопутешественник Георгий Хачатуров.

Фото - ПАО «МТС»

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