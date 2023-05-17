МТС запустила платформу для повышения цифровой доступности интернет-сервисов и приложений

ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая экосистема, разработала онлайн-платформу «Практики доступности», которая поможет владельцам цифровых сервисов внедрять инклюзивные практики на основе учёта особенностей различных групп пользователей, в том числе людей с инвалидностью.

Цифровое руководство МТС «Практики доступности» описывает различные аспекты создания доступных цифровых продуктов, например, при разработке интерфейсов и их дизайна, алгоритмы создания текстов и проведения тестирования пользователями с особыми потребностями. Использование платформы бесплатно и позволит широкому кругу дизайнеров, разработчиков, UX-копирайтеров и специалистов по тестированию на российском рынке узнать, как адаптировать ИТ-продукты - сайты и приложения, - для большего количества пользователей, включая людей с особенностями речи, слуха, зрения и моторики.

На онлайн-платформе собраны прикладные, написанные доступным языком инструкции, которые комплексно описывают все этапы создания цифрового продукта, и позволяют учесть все необходимые нюансы, повышающие цифровую доступность и удобство использования продуктов для всех категорий пользователей, а значит максимально расширить аудиторию ИТ-сервисов.



«МТС реализует комплексные программы по поддержке инклюзивного сообщества, повышению качества жизни людей с особыми потребностями. В компании создается доступная и безбарьерная среда в офисах и розничной сети, реализуются просветительские программы по преодолению цифрового неравенства, разрабатываются удобные ИТ-продукты для различных аудиторий. Запуск онлайн-платформы «Практики доступности» ― важный этап реализации инклюзивной стратегии компании, который позволит ускорить процесс создания безбарьерной среды, доступных сервисов и приложений», ― рассказала руководитель Центра МТС по социальной ответственности, разнообразию и инклюзивности Елена Серегина.

Рекомендации на платформе МТС «Практики доступности» соответствуют международному руководству доступности веб-контента WCAG, посвященному стандартам дизайна, разработке интерфейсов и форматам контента. Дополнительно, платформа учитывает критерии, не описанные в международных стандартах, для этого разработчики МТС привлекли независимых экспертов по цифровой доступности, систематизировали публичную информацию пользовательских исследований и учли лучшие практики профильных организаций и сообществ людей с особыми потребностями. Для повышения уровня экспертизы, в команду разработчиков платформы «Практики доступности» были приглашены сотрудники с различным опытом, в том числе люди с инвалидностью.

«Благодаря внедрению принципов доступности в цифровые продукты, закрываются потребности не только людей с инвалидностью и пожилых, в том числе и многих слепоглухих подопечных Фонда, но, а также потребности пользователей, которые испытывают временные или ситуативные ограничения. Например, сломавший руку человек. Мы очень рады, что МТС осознает важность цифровой доступности и предлагает системный подход по ее развитию через собранные экспертами инструменты на онлайн-платформе «Практики Доступности». Платформа будет особенно полезна небольшим организациям и НКО, которые не всегда могут нанять отдельного специалиста по развитию инклюзивных практик», ― отмечает исполнительный директор Фонда поддержки слепоглухих «Со-единение» Наталья Соколова.

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