The Maugleez исполнили панк-рок-кавер главной темы сериала «Тима и Тома»

Популярная российская группа The Maugleez совместно с мультсериалом «Тима и Тома» выпустили на лейбле Riki Music кавер заглавной песни одноименного проекта. Релиз приурочен к 10-летию детского сериала от ГК «Рики».

The Maugleez называют себя дерзкими романтиками городских джунглей вне границ жанров. Первое выступление группы состоялось 8 сентября 2019 года на праздновании 872-летия Москвы. Сегодня коллектив активно выступает на крупнейших фестивальных площадках страны.

Коллаборация с детским анимационным проектом «Тима и Тома» – новый и интересный опыт. Лидер группы Сергей Бабарицкий так прокомментировал новость:

«Мы всей семьей фанаты “Тимы и Томы”. И поэтому, когда появилась возможность поучаствовать в таком движе, не раздумывая, согласились. Мой младший ребёнок теперь ходит по садику и рассказывает всем, что его папа вообще-то поёт песню “Тима Тома – лучшие друзья”. Так что это ещё один повод для гордости».

Трек, с которого начинается каждая серия «Тимы и Томы», давно полюбился поклонникам проекта. В день рождения мультфильма создатели решили представить переосмысление знакомой мелодии и добавить в неё энергичное панк-рок-звучание. The Maugleez вдохнули в песню новую жизнь, сохранив при этом главную идею о том, что дружба – это самое главное.