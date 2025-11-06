Музеи будущего стран БРИКС, ориентированные на инновации, создали Ассоциацию — новую международную структуру

В музее АТОМ на ВДНХ состоялось подписание меморандума об учреждении Альянса научно-технологических музеев БРИКС.

В состав Ассоциации вошли представители различных институций, включая Институт управления и развития музеев Бразилии (IDG), Музей Завтрашнего дня (Рио-де-Жанейро), интерактивный научный центр Catavento (Сан-Паулу), научные центры Индии, группа музеев IZICO из ЮАР, Музей Arte из Дубая, а также российский инновационно-технологический музей АТОМ.

Задачей Ассоциации, при поддержке Министерства иностранных дел России, Министерства культуры РФ, а также государственных и общественных организаций стран БРИКС, является установление и укрепление культурных, образовательных, научных и технологических связей между странами-участницами БРИКС для создания основы для дальнейшей совместной работы. Ассоциация стремится к укреплению дружественных отношений между народами, базирующихся на общечеловеческих принципах, стимулированию интереса к национальной культуре и наукам, привлечению людей из разных государств к изучению инноваций с сохранением культурных традиций.

По словам генерального директора музея АТОМ, Елены Мироненко, наука и техника выполняют функцию передачи знаний и ценностей от поколения к поколению, являясь фундаментом общественного прогресса и культурного развития. Универсальный язык науки и техники способствует взаимопониманию между различными мировыми сообществами, вне зависимости от их происхождения.

Альянс планирует расширить свой состав за счет организаций из Китая, Ирана, Египта, Эфиопии, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов.

Первоочередными задачами Альянса являются организация перекрестных учебных программ для продвижения культуры, науки и технологий стран БРИКС, консолидация и демонстрация музейных ценностей и коллекций, обмен опытом и знаниями, а также развитие профессиональных контактов. Кроме того, планируется популяризация технологических достижений и взаимодействие с общественностью.

В ближайшие три года планируется проведение совместных музейных фестивалей, научных конкурсов, выставок и учреждение премий.

В рамках деятельности Альянса будет проводиться изучение культуры стран-участниц и обобщение опыта, с целью формирования и представления единого инновационного культурного кода стран БРИКС как основы для будущего развития.