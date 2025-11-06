Оплата публикаций

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

Мир кино

В сети состаялась премьера историко-приключенческого сериала «Царь ночи»

СпортКультура

ФПРК и Фонд Потанина снимают док, посвященный адаптивному спорту в пяти городах России

Мир кино

Стали известны актеры озвучания комедийной сказки для всей семьи «Маша и Медведи»

366INFO.RU

Спрос на нон-фикшн о русском фольклоре максимально вырос за последние пять лет

Москва

Музеи будущего стран БРИКС, ориентированные на инновации, создали Ассоциацию — новую международную структуру

WWNEWS

Инвестиции в искусство на стыке культур — выставка российских художников сообщества EsArtSociety в Дубае

Москва

«Сила Голоса»: вечер памяти Александра Градского в исполнении его учеников

Интервью

Елена Козлова: «Магическое мышления избавляет нас от ответственности за свою жизнь и необходимости смотреть правде в глаза»

ДомойМоскваМузеи будущего стран БРИКС, ориентированные на инновации, создали Ассоциацию - новую международную...

Музеи будущего стран БРИКС, ориентированные на инновации, создали Ассоциацию — новую международную структуру

editor
By editor
84
музей атом - музеи будущего - ассоциация музеев брикс
Фото: пресс-служба Музея "Атом"

В музее АТОМ на ВДНХ состоялось подписание меморандума об учреждении Альянса научно-технологических музеев БРИКС.

В состав Ассоциации вошли представители различных институций, включая Институт управления и развития музеев Бразилии (IDG), Музей Завтрашнего дня (Рио-де-Жанейро), интерактивный научный центр Catavento (Сан-Паулу), научные центры Индии, группа музеев IZICO из ЮАР, Музей Arte из Дубая, а также российский инновационно-технологический музей АТОМ.

Задачей Ассоциации, при поддержке Министерства иностранных дел России, Министерства культуры РФ, а также государственных и общественных организаций стран БРИКС, является установление и укрепление культурных, образовательных, научных и технологических связей между странами-участницами БРИКС для создания основы для дальнейшей совместной работы. Ассоциация стремится к укреплению дружественных отношений между народами, базирующихся на общечеловеческих принципах, стимулированию интереса к национальной культуре и наукам, привлечению людей из разных государств к изучению инноваций с сохранением культурных традиций.

По словам генерального директора музея АТОМ, Елены Мироненко, наука и техника выполняют функцию передачи знаний и ценностей от поколения к поколению, являясь фундаментом общественного прогресса и культурного развития. Универсальный язык науки и техники способствует взаимопониманию между различными мировыми сообществами, вне зависимости от их происхождения.

Альянс планирует расширить свой состав за счет организаций из Китая, Ирана, Египта, Эфиопии, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов.

Первоочередными задачами Альянса являются организация перекрестных учебных программ для продвижения культуры, науки и технологий стран БРИКС, консолидация и демонстрация музейных ценностей и коллекций, обмен опытом и знаниями, а также развитие профессиональных контактов. Кроме того, планируется популяризация технологических достижений и взаимодействие с общественностью.

В ближайшие три года планируется проведение совместных музейных фестивалей, научных конкурсов, выставок и учреждение премий.

В рамках деятельности Альянса будет проводиться изучение культуры стран-участниц и обобщение опыта, с целью формирования и представления единого инновационного культурного кода стран БРИКС как основы для будущего развития.

Предыдущая статья
Инвестиции в искусство на стыке культур — выставка российских художников сообщества EsArtSociety в Дубае
Следующая статья
Спрос на нон-фикшн о русском фольклоре максимально вырос за последние пять лет

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru