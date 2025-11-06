Спрос на нон-фикшн о русском фольклоре максимально вырос за последние пять лет

Оплата публикаций

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

русский фольклор
Изображение: Творческая мастерская NESNOVA, ivart.tv

Книжный сервис Литрес изучил спрос на нон-фикшн литературу о русском фольклоре. В 2025 году (01.01.2025 — 31.10. 2025) выручка (по всем моделям монетизации) достигла максимальных показателей за последние пять лет и превысила 2,6 миллиона рублей. Год к году рост спроса на книги по теме составил 133%, а в сравнении с аналогичным периодом пять лет назад (01.01.2021 — 31.10.2021) — 1700%.

Книжный сервис Литрес фиксирует стабильный рост интереса к нон-фикшн литературе о русском фольклоре за последние пять лет. Ежегодно выручка (по всем моделям монетизации) с контента по теме увеличивалась на 100–330%. В 2025 году (01.01.2025 — 31.10. 2025) интерес пользователей к литературе о русском фольклоре вырос на 133% в сравнении с аналогичным периодом в прошлом году (01.01.2024 — 31.10. 2024) и на 143% в сравнении со средними показателями за пять лет. Выручка составила более 2,6 млн рублей. В сравнении с 2021 годом (01.01.2021 — 31.10.2021) спрос на контент о русском фольклоре вырос на 1700%.

В рейтинге самых популярных книг по теме в 2025 году первую строчку заняла аудиоверсия нон-фикшна Ульяны Нежинской «Недетские сказки о смерти, сексе и конце света. Смыслы известных народных текстов» в озвучке Лилии Власовой. Второе место у той же книги в текстовом формате. На третьей строчке — полухудожественное исследование северного фолькора «Баба Нюра. Либежгора. Мистический роман, основанный на реальных событиях» авторства Рустама Разуванова. Замыкает топ-5 классический труд Владимира Проппа о русском фольклоре «Исторические корни волшебной сказки» в озвучке Александра Аравушкина и сборник мистических историй о Либежгоре «Баба Нюра. Мистический фольклор».

