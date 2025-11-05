Дарина Чиркова: «Весь фестиваль «ЛЮБИТÖМ» посвящен коми-пермяцкой культуре и языку»

Год столетия коми-пермяцкого округа театральная компания «НМХТ», при поддержке Министерства культуры Пермского края отмечает с размахом. Фестиваль «ЛЮБИТÖМ» про культуру, язык, жизнь, народ и любовь с июля месяца покорил жителей родной Перми, отгремел в северной столице – Санкт-Петербурге, а теперь с заключительным 3 актом пройдет в Москве с 5 по 9 ноября. О том, как сохранять историю и традиции, говоря на языке «современного театра» узнали у Дарины Чирковой – режиссером и драматургом театральной компании «НМХТ»:

— Фестиваль «ЛЮБИТÖМ» соединяет коми-пермяцкую культуру с современным искусством. Какой отклик от зрителей вы уже получили на предыдущих актах фестиваля, и какие реакции вас удивили или особенно вдохновили?

— Мы часто говорим, что наши спектакли нужны для того, чтобы за отведенное время люди научились любить, в том числе друг друга. Нам важно, чтобы после каждого акта восстанавливались связи — между людьми, между человеком и природой, домом, корнями, языком, между человеком и его воспоминаниями. После показов в Санкт-Петербурге одна зрительница написала, что с наших спектаклей «выходишь утешенным, будто тебя напоили светом» и поблагодарила, за то, что «спасаем от забвения не только коми-пермяцкий язык, но и человеков внутри нас». в этих словах то, ради чего наш театр есть.

— В программе фестиваля представлены уникальные проекты, такие как перформативная опера на коми-пермяцком языке и акустический плейлист. Почему важно использовать язык как центральный элемент художественного выражения, и как это влияет на восприятие зрителей?

— Весь «ЛЮБИТÖМ» посвящен коми-пермяцкой культуре и языку, потому что именно язык помогает удерживать любую культуру живой, передавая ее. При этом мы стараемся не просто использовать локальный языковой материал, речь или песни: в наших спектаклях это не всегда язык человеческий, это еще и язык природный — голос земли, самой природы.

— Как фестиваль «ЛЮБИТÖМ» помогает привлекать внимание к сохранению и развитию языков коренных народов, и в чем заключается роль искусства в этом процессе?

— Современное искусство становится местом присутствия и встречи, безопасным пространством, где мы можем говорить на исчезающих языках и сохранять их с помощью актуальных новых форм театра — театра, который способен привлечь внимание молодого поколения. Потому что культура не может храниться в архивах, она должна постоянно перемещаться, передаваться и переживаться теми, кто сможет осмыслить ее сегодня и рассказать о ней завтра.

— Программа фестиваля включает необычные элементы, такие как рейв и коми-пермяцкая йога. Как такие события связаны с основной идеей фестиваля и каким образом они помогают раскрыть уникальность коми-пермяцкой культуры?

— И рейв, и йога, и другие современные коллективные формы мы рассматриваем как достаточно простой и понятный вход в коми-пермяцкую культуру для молодых ребят: как акты присутствия и как практики соединения прошлого и настоящего. Именно этот эффект нам важен. Повторюсь, восстановить связи, в том числе с помощью языка тела: где-то через быстрые и ритмичные, где-то через медленные и аритмичные процессы.

— Какие цели стоят перед вами в финальном акте фестиваля в Москве? Есть ли особенные моменты или проекты, которые, по вашему мнению, станут кульминацией всей программы?

— Мы хотим расширить представления о коми-пермяцкой культуре среди населения Москвы и гостей города, но не только расширить, а что важнее — дать ей продолжиться: привлечь внимание к проблеме угасания наследия малых народов и вдохновить молодых авторов на создание нового искусства, поддерживающего локальную культуру. Каждый акт фестиваля был особенным для нас и это та история, которая не должна иметь ни кульминации в привычном смысле, ни финала. Кульминация — сама непрекращающаяся жизнь коми-пермяцкой культуры. Мы верим в это и в любовь.