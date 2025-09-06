6 сентября Музей МХАТ открыл мемориальную Музей-квартиру Вл. И. Немировича-Данченко. В этой квартире основатель Московского Художественного театра прожил последние пять лет своей жизни с 1938 по 1943 год.

Дата открытия выбрана не случайно – именно в этот день в 1936 году правительство СССР учредило почётное звание «Народный артист СССР». Первыми его были удостоены К.С. Станиславский, Вл.И. Немирович-Данченко, В.И. Качалов, И.М. Москвин.

Музей-квартира открылась фрагментом воспоминаний К.С. Станиславского и Вл. И Немировича-Данченко о встрече в ресторане «Славянский базар» – «Восемнадцать часов. Один год. И четыре месяца…», в исполнении студентов Школы-студии МХАТ имени Вл.И. Немировича-Данченко.

По подсчетам К.С. Станиславского встреча продлилась 18 часов и закончилась в поместье Алексеевых в Любимовке. К.С. Станиславский в книге «Моя жизнь в искусстве» вспоминал: «Мировая конференция народов не обсуждает своих важных государственных вопросов с такой точностью, с какой мы обсуждали тогда основы будущего дела, вопросы чистого искусства, наши художественные идеалы, сценическую этику, технику, организационные планы, проекты будущего репертуара, наши взаимоотношения».

Вл.И. Немирович-Данченко въехал в квартиру на ул. Немировича-Данченко, дом 5/7 в 1938 году. Обстановка в комнатах квартиры осталась такой же, как и при жизни хозяина квартиры. Все вещи в квартире подлинные.

Комплексная реставрация коснулась лепного карниза, паркетного пола, оконных и дверных блоков. Самым сложным стало восстановление Lincrusta – обоев, сохранившиеся с 1938 года. Все предметы на время реставрации были вывезены из квартиры, кроме «Его Величества книжного шкафа», заказанный Вл.И. Немировичем-Данченко краснодеревщику К. Фишеру – главная достопримечательность музея.

«Вл. И. Немирович-Данченко был разносторонней личностью: педагогом, критиком, драматургом, основателем Школы-студии МХАТ, директором, режиссером. Музей-квартира Вл.И. Немировича-Данченко станет местом притяжения для актеров, студентов, почитателей таланта Владимира Ивановича и всех тех, кто хочет познакомиться с великим человеком», – говорит директор Музея МХАТ Павел Ващилин.