Фиксики представили новый трек «Мастер-ломастер»

На лейбле Riki Music вышла новая фиксипелка — «Мастер-ломастер». Весёлая и шутливая песня рассказывает о мальчике, который обожает всё чинить. Он старается помочь родным, но порой так увлекается, что разбирает всё подряд — от зарядки до тостера.

«Мастер-ломастер» — это история о любознательности и смелости. Трек напоминает: чтобы понять, как устроены вещи вокруг нас, иногда нужно попробовать их разобрать. А главное — не бояться ошибок, ведь именно так мы учимся новому.

По замыслу создателей новая песня войдет в грядущий альбом «Фиксипелки 5».