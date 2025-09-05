VK: ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМИ?

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМир музыкиФиксики представили новый трек «Мастер-ломастер»

Фиксики представили новый трек «Мастер-ломастер»

editor
By editor
94
мастер-ломастер - фиксики

На лейбле Riki Music вышла новая фиксипелка — «Мастер-ломастер». Весёлая и шутливая песня рассказывает о мальчике, который обожает всё чинить. Он старается помочь родным, но порой так увлекается, что разбирает всё подряд — от зарядки до тостера.

«Мастер-ломастер» — это история о любознательности и смелости. Трек напоминает: чтобы понять, как устроены вещи вокруг нас, иногда нужно попробовать их разобрать. А главное — не бояться ошибок, ведь именно так мы учимся новому.

По замыслу создателей новая песня войдет в грядущий альбом «Фиксипелки 5».

Предыдущая статья
«Исследователь»: в Тюмени открыли арт-объект художника Виталия Царенкова

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru