Музей Победы открыл выставку к 110-летию Константина Симонова

В Музее Победы открылась новая выставка, посвященная жизни и творчеству знаменитого советского прозаика и поэта, фронтового журналиста Константина Симонова. Временная экспозиция откроется в рамках проекта «Легенды советского кино». Она будет приурочена к 110-летию писателя, которое отмечается 28 ноября.

«В годы Великой Отечественной войны Константин Симонов был корреспондентом газеты «Красноармейская правда» и внештатным сотрудником «Известий», затем специальным корреспондентом центральной газеты «Красная звезда», где публиковалось большинство его фронтовых корреспонденций. Работал на разных направлениях, фиксируя события войны в очерках, репортажах и стихах. Его лирика отличалась сдержанностью, личной интонацией и вниманием к человеку на войне. В 1941 году он написал стихотворение «Жди меня…», ставшее одним из символов военной поры. Фронтовые тексты Симонова стали значимой частью документальной хроники войны и повлияли на образ советского солдата в литературе и театре», — отметили в Музее Победы.

Во временной экспозиции представлено более 20 раритетов из фондов Музея Победы — предметы быта времен Великой Отечественной войны, фотографии, печатные издания. Ключевыми экспонатами выставки стали прижизненное издание «Стихотворения, 1936-1942» Константина Симонова с дарственной надписью автора поэту Маргарите Алигер, а также редкие музыкальные издания песни «Жди меня»: ноты на музыку Анатолия Новикова и клавир для голоса с фортепьяно авторства Матвея Блантера. Дополнили временную экспозицию графические работы художника-фронтовика Николая Обрыньбы.