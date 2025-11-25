Оплата публикаций

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМоскваМузей Победы открыл выставку к 110-летию Константина Симонова

Музей Победы открыл выставку к 110-летию Константина Симонова

editor
By editor
105
Константин Симонов - стихи
Фото: пресс-служба Музея Победы, Москва

В Музее Победы открылась новая выставка, посвященная жизни и творчеству знаменитого советского прозаика и поэта, фронтового журналиста Константина Симонова. Временная экспозиция откроется в рамках проекта «Легенды советского кино». Она будет приурочена к 110-летию писателя, которое отмечается 28 ноября.

«В годы Великой Отечественной войны Константин Симонов был корреспондентом газеты «Красноармейская правда» и внештатным сотрудником «Известий», затем специальным корреспондентом центральной газеты «Красная звезда», где публиковалось большинство его фронтовых корреспонденций. Работал на разных направлениях, фиксируя события войны в очерках, репортажах и стихах. Его лирика отличалась сдержанностью, личной интонацией и вниманием к человеку на войне. В 1941 году он написал стихотворение «Жди меня…», ставшее одним из символов военной поры. Фронтовые тексты Симонова стали значимой частью документальной хроники войны и повлияли на образ советского солдата в литературе и театре», — отметили в Музее Победы.

Во временной экспозиции представлено более 20 раритетов из фондов Музея Победы — предметы быта времен Великой Отечественной войны, фотографии, печатные издания. Ключевыми экспонатами выставки стали прижизненное издание «Стихотворения, 1936-1942» Константина Симонова с дарственной надписью автора поэту Маргарите Алигер, а также редкие музыкальные издания песни «Жди меня»: ноты на музыку Анатолия Новикова и клавир для голоса с фортепьяно авторства Матвея Блантера. Дополнили временную экспозицию графические работы художника-фронтовика Николая Обрыньбы.

Предыдущая статья
Антон и Виктория Макарские представили новый клип на песню «По ролям»
Следующая статья
Выставка «По зову сердца» открылась в Музее Победы

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru