Антон и Виктория Макарские представили новый клип на песню «По ролям»

Антон и Виктория Макарские представляют новый трогательный видеоклип на песню «По ролям», где семейная хроника превращается в мини-сериал с настоящими эмоциями и чувствами. Автор музыки и слов — Константин Арсеньев, чьё умение говорить простые вещи так, что они цепляют за живое, снова звучит в полную силу.

Режиссёром клипа выступил Дмитрий Бурлаков, а главную роль сыграл давний друг Антона — актёр Олег Кассин.

«Всю жизнь мы проходим через череду образов и состояний, которые сегодня мы можем разложить «по ролям». В клип органично вплетены кадры нашего семейного архива — живые моменты, большие и маленькие, те, что обычно остаются незамеченными за хроникой публичной жизни. Именно они создают тот самый эффект, благодаря которому зритель становится участником нашей истории, где любовь и дружба — не сюжетный твист, а прочная основа» — Антон Макарский.

«По ролям» — это история о том, что делает нас собой: о бесконечном наборе ролей, которые мы играем в этой жизни, о взрослении, об испытаниях и победах, о том, как важно помнить своё прошлое, но не упускать ощущение настоящего. В мире, где каждый стремится успеть всё и сразу, эта работа возвращает к простому и важному — к понимаю ценности наших близких.

Новый клип Макарских — мягкий, искренний, немножко ностальгический и точно попадающий в сердце. Он будто напоминает: мы можем играть сто ролей, но настоящими остаёмся только в тех моментах, когда никем не хотим казаться.