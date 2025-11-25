Выставка «По зову сердца» открылась в Музее Победы

Временная экспозиция рассказывает о людях, добровольно ушедших на фронт и вставших на защиту Родины в годы Великой Отечественной войны. Свои раритеты представили образовательные организации Москвы, Калужской области и Чувашской Республики.

«Главными героями новой экспозиции, созданной школами – партнерами Музея Победы, станут люди, которые добровольно встали на защиту своей Родины. Среди них были, в том числе, вчерашние школьники. Юноши и девушки часто сознательно прибавляли себе возраст, чтобы отправиться на фронт. Эта выставка расскажет о событиях 1941-1945 годов через личные истории людей, ушедших на войну по зову сердца», — отметила директор Детского центра Музея Победы, почетный работник сферы образования Российской Федерации Елена Слесаренко.

Экспозиция показывает, как вчерашние ученики московской школы № 188 (ныне 1501), узнав о начале войны, не раздумывая приняли решение вступить в добровольческие отряды. Так, посетители Музея Победы увидят документы и рисунки выпускника московской школы №188 Владимира Маркова. Он ушел добровольцем на фронт в 16 лет в октябре 1941 года и погиб в Калининской (ныне Тверской) области в марте 1942 года. Среди уникальных экспонатов — ученический билет 1941 года, паспорт, справка о мобилизации, письмо с фронта, извещение о гибели Маркова. Стремясь встать на защиту Родины, жители нашей страны не только добровольно записывались регулярные части Красной Армии, но и вступали в партизанские отряды. Гостям представят комплекс предметов, связанный с радистами-партизанами — радиостанцию «Белка» и ключ для передачи сообщений, фотографии, личные вещи и документы участников партизанского движения 1943-1945 годов.

Отдельный раздел выставки посвящен боевому пути фронтовика, уроженца Калужской области Владимира Фролова. В 1941 году он принимал участие в обороне Москвы, в 1944 году — в освобождении Беларуси, дошел до Берлина, был награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За взятие Берлина», «За оборону Москвы» и «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Эти награды, а также компас, принадлежавший Владимиру Фролову, увидят гости Музея Победы. Жена фронтовика, которую он встретил, уже после войны, тоже внесла свой вклад в Победу, Анна Фролова (Костикова) была труженицей тыла.

Выставка подготовлена участниками программы «Школьный музей Победы»: школой №1501 г. Москвы, школой № 13 г. Калуги и школой № 9 г. Канаш Чувашской Республики.