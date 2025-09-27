Оплата публикаций

Музей Победы присоединился к акциям Всемирного дня туризма

Фото © пресс-служба Музея Победы, Москва

27 сентября, во Всемирный день туризма, Музей Победы организовал бесплатные исторические экскурсии. Программы прошли в рамках IX Всероссийского экскурсионного флешмоба и акции Комитета по туризму Москвы «Московские истории».

«В сопровождении профессиональных гидов Музея Победы жители и гости столицы посетили ключевые экспозиции музея на Поклонной горе и узнали о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны. Подобные акции позволяют еще большему количеству людей познакомиться с интересными и познавательными местами», – рассказали в Музее Победы.

Для участников экскурсионного флешмоба программы стартовали в единое время во всех регионах России – в 12.00 по местному времени. В Музее Победы участники акции могли выбрать одну из двух бесплатных экскурсий – «Подвиг Народа» или «Битва за Москву. Первая Победа!». Москвичи и гости столицы узнали о вкладе всего советского народа в разгром нацизма, «побывали» в Брестской крепости и на площади Великого Новгорода, заводском цеху и военном госпитале, сожжённой смоленской деревне и библиотеке блокадного Ленинграда и на ступенях поверженного Рейхстага. Также гостям рассказали о подвиге защитников столицы и испытаниях, выпавших на долю жителей Москвы, и «оказались» на станции метро, которая в военные годы выполняла роль бомбоубежища, на пункте записи в народное ополчение, в окопе бойцов Красной Армии, на легендарном Параде на Красной площади 7 ноября 1941 года и т.д.

Участники акции «Московские истории» посетили экскурсионную программу по экспозиции «Путь к Победе», которая открылась в этом году к 80-летию Победы. В музейном пространстве, на площади почти 4,5 тысячи кв. метров, представлена настоящая фронтовая летопись войны в лицах и военных судьбах красноармейцев. Посетители увидели «ожившие диорамы», фильмы-реконструкции и около 200 уникальных раритетов из разных регионов России и Беларуси в интерактивном комплексе «Реликвии Победы», который реализован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

