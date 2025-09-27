Жителей столицы познакомили с работой Росгвардии

Музей Победы и войска национальной гвардии Российской Федерации провели специальную программу «Один день с Росгвардией». Жители и гости столицы смогли бесплатно посетить выставочные и интерактивные площадки, увидеть показательные выступления и концерты.

«Сегодня Росгвардия в этом замечательном, святом для всех нас и для всей России месте – возле Музея Победы – показывает свои самые лучшие качества на примере лучших военнослужащих, которые демонстрируют не только приемы рукопашного боя, но и строевую, и полевую «выучку». Также в рамках данного мероприятия развернуты ряд локаций для того, чтобы жителей и гостей нашего города можно было ознакомить с историей не только войск национальной гвардии, но и с историей России. В том числе посмотреть и потрогать руками, какое вооружение и военная техника стоят на сегодняшний день в войсках Росгвардии. Ну и, конечно же, посмотреть и ознакомиться со всеми различными направлениями деятельности, служебно-боевой деятельности», — сказал заместитель командующего Центральным округом войск национальной гвардии Российской Федерации по военно-политической работе Анатолий Грушевский. Он добавил, что в организации мероприятия задействованы более пяти тысяч человек на демонстрационных площадках, а также в мероприятиях по охране и обеспечению безопасности.

Одним из самых зрелищных событий стали показательные выступления военнослужащих 55-й дивизии Центрального округа войск национальной гвардии, которые продемонстрировали приемы рукопашного боя, задержание правонарушителей, действия кинологических подразделений. У Музея Победы также прошел плац-парад сводного военного оркестра Центрального округа войск национальной гвардии, концерты военных оркестров и ансамбля песни и пляски Центрального округа Росгвардии.

Посетители парка познакомились с поисковой деятельностью Главного управления Росгвардии по городу Москве. На выставке поисковой экспедиции «Святой Георгий» ОМОН «Авангард» и поисковой экспедиции военно-патриотического клуба «Прорыв» можно было увидеть десятки артефактов, найденных на местах боев Великой Отечественной войны в Калужской области и узнать о судьбах найденных защитников Отечества.

«Отряд работает более 30 лет. С 1988 года работа идет. Мы занимаемся поиском, в основном, солдат Великой Отечественной войны и также просвещением граждан Российской Федерации о событиях, которые происходили в то время, патриотическим воспитанием молодежи», — поделился руководитель военно-патриотического клуба «Прорыв» Виталий Семин.

Кроме того, гости посмотрели передвижную выставку Центрального музея войск национальной гвардии и фотовыставку «В объективе Росгвардия», где показана история образования, возникновения, развития войск национальной гвардии. В отдельной экспозиции представили современное вооружение и технику, используемые росгвардейцами в служебно-боевой деятельности.

Военнослужащие спортивной команды Центрального округа войск национальной гвардии РФ организовали для жителей и гостей города спортивные мастер-классы и автограф-сессию. Юных и взрослых гостей обучали спортивным навыкам призеры Олимпийских игр и международных соревнований – гребцы Илья Штокалов, Александр Дьяченко и Илья Первухин, а также прыгун Виктор Минибаев.

Все мероприятия прошли в рамках программы «Парк Победы. Главный патриотический». Всего же около Музея Победы работали 80 интерактивных площадок с элементами исторической реконструкции. Организаторы подготовили экскурсии, мастер-классы, спортивные соревнования, творческие состязания и концерты.