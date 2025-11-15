Оплата публикаций

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМоскваМузей Победы сохраняет реликвии фронтовиков

Музей Победы сохраняет реликвии фронтовиков

editor
By editor
19
реликвии фронтовиков
Фото: пресс-служба Музея Победы, Москва

Фонды Музея Победы пополнили подлинные награды, документы и фотографии участников Великой Отечественной войны Ефросиньи Степановны Прозор и Леонида Антоновича Овтена. Раритеты фронтовиков — своей бабушки и свекра — передала в дар музею на Поклонной горе жительница Москвы Татьяна Овтен. Всего в фонды поступило более 50 предметов, в том числе 28 орденов и медалей.

«Моя бабушка родилась на станции Заболота Витебской области Белорусской ССР в 1896 году. Жила в Ленинграде. Перед Великой Отечественной войной после окончания института художественного слова училась в драматическом училище. Мечтала стать актрисой, но три войны, в которых ей довелось участвовать, не дали сбыться этой мечте. В 1941 году Ефросинья Степановна была эвакуирована в Омск, где в то время формировалась добровольческая стрелковая бригада омичей. Вступила в ряды 75-й отдельной стрелковой бригады. На фронте бабушка была старшим фельдшером санвзвода 255-го гвардейского стрелкового полка 65-й гвардейской дивизии», — рассказала Татьяна Овтен.

Из письма старшего фельдшера Ефросиньи Прозор своим родным: «Из всего санвзвода я и врач были мобилизованные, а остальные девчата добровольцами. Они были молодыми, веселыми, задорными, но и серьезными, смелыми не по возрасту».

Медсестры выносили раненых с поля боя в санвзвод к Ефросинье Степановне. Она делала уколы, перевязывала и отправляла их дальше в санбат. После того, как был издан приказ о том, чтобы отозвать средний медицинский персонал с передовой в санроту, Ефросинью Прозор перевели подальше от поля боя. Они жили в палатках, которые разворачивались за 45 минут, а при отходе должны были сворачиваться за 30 минут. Там оформляли раненых, накладывали шины, делали переливание крови. Но здесь было опаснее, чем на передовой, так как раненые находились не в землянках, а в палатках. Во время обстрела медики не могли покинуть раненых.

Первую свою награду — медаль «За боевые заслуги» — Ефросинья Прозор получила в 1942 году, в 1943 году — орден Красной Звезды, а позже, в 1944 году, — орден Отечественной войны II степени. Вместе со своим полком и дивизией она прошла всю войну. Освобождала Псков, Прибалтику, свой родной Ленинград. В 1948 году Ефросинья Степановна демобилизовалась. Она приехала в Ленинград, где прожила до 1962 года. Потом переехала в Москву. Ее не стало в 1984 году.

Также Татьяна Овтен передала в Музей Победы награды, документы и фотографии своего свекра Леонида Антоновича Овтена.

«Леонид Антонович Овтен родился в 1915 году в Крымской области Украинской ССР. В 1930 году он окончил 7 классов неполной средней школы в родном городе и до 1936 года работал в местном отделении Госбанка. После окончания средней школы поступил в Московский институт инженеров железнодорожного транспорта. После окончания 1-го курса института был направлен по спецнабору курсантов в 1-е Киевское артиллерийское училище, которое окончил в октябре 1940 года. Воевал командиром взвода, командиром батареи и командиром дивизиона. Завершил войну в звании подполковника», — отметила Татьяна Овтен.

После войны Леонид Овтен окончил заочный факультет Военной академии им. М.В. Фрунзе. Служил старшим помощником начальника 3-го отдела Управления боевой подготовки гражданской обороны. Он ушел из жизни в 1985 году в Москве.

Среди переданных наград Леонида Овтена — два ордена Красной Звезды, ордена Отечественной войны I и II степеней, орден Красного Знамени, медаль «За оборону Сталинграда», медаль «За взятие Берлина», медаль «За освобождение Варшавы», медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», а также другие ордена и медали.

Предыдущая статья
Добро пожаловать, мистер Стивенсон!

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru