Музей Победы сохраняет реликвии фронтовиков

Фонды Музея Победы пополнили подлинные награды, документы и фотографии участников Великой Отечественной войны Ефросиньи Степановны Прозор и Леонида Антоновича Овтена. Раритеты фронтовиков — своей бабушки и свекра — передала в дар музею на Поклонной горе жительница Москвы Татьяна Овтен. Всего в фонды поступило более 50 предметов, в том числе 28 орденов и медалей.

«Моя бабушка родилась на станции Заболота Витебской области Белорусской ССР в 1896 году. Жила в Ленинграде. Перед Великой Отечественной войной после окончания института художественного слова училась в драматическом училище. Мечтала стать актрисой, но три войны, в которых ей довелось участвовать, не дали сбыться этой мечте. В 1941 году Ефросинья Степановна была эвакуирована в Омск, где в то время формировалась добровольческая стрелковая бригада омичей. Вступила в ряды 75-й отдельной стрелковой бригады. На фронте бабушка была старшим фельдшером санвзвода 255-го гвардейского стрелкового полка 65-й гвардейской дивизии», — рассказала Татьяна Овтен.

Из письма старшего фельдшера Ефросиньи Прозор своим родным: «Из всего санвзвода я и врач были мобилизованные, а остальные девчата добровольцами. Они были молодыми, веселыми, задорными, но и серьезными, смелыми не по возрасту».

Медсестры выносили раненых с поля боя в санвзвод к Ефросинье Степановне. Она делала уколы, перевязывала и отправляла их дальше в санбат. После того, как был издан приказ о том, чтобы отозвать средний медицинский персонал с передовой в санроту, Ефросинью Прозор перевели подальше от поля боя. Они жили в палатках, которые разворачивались за 45 минут, а при отходе должны были сворачиваться за 30 минут. Там оформляли раненых, накладывали шины, делали переливание крови. Но здесь было опаснее, чем на передовой, так как раненые находились не в землянках, а в палатках. Во время обстрела медики не могли покинуть раненых.

Первую свою награду — медаль «За боевые заслуги» — Ефросинья Прозор получила в 1942 году, в 1943 году — орден Красной Звезды, а позже, в 1944 году, — орден Отечественной войны II степени. Вместе со своим полком и дивизией она прошла всю войну. Освобождала Псков, Прибалтику, свой родной Ленинград. В 1948 году Ефросинья Степановна демобилизовалась. Она приехала в Ленинград, где прожила до 1962 года. Потом переехала в Москву. Ее не стало в 1984 году.

Также Татьяна Овтен передала в Музей Победы награды, документы и фотографии своего свекра Леонида Антоновича Овтена.

«Леонид Антонович Овтен родился в 1915 году в Крымской области Украинской ССР. В 1930 году он окончил 7 классов неполной средней школы в родном городе и до 1936 года работал в местном отделении Госбанка. После окончания средней школы поступил в Московский институт инженеров железнодорожного транспорта. После окончания 1-го курса института был направлен по спецнабору курсантов в 1-е Киевское артиллерийское училище, которое окончил в октябре 1940 года. Воевал командиром взвода, командиром батареи и командиром дивизиона. Завершил войну в звании подполковника», — отметила Татьяна Овтен.

После войны Леонид Овтен окончил заочный факультет Военной академии им. М.В. Фрунзе. Служил старшим помощником начальника 3-го отдела Управления боевой подготовки гражданской обороны. Он ушел из жизни в 1985 году в Москве.

Среди переданных наград Леонида Овтена — два ордена Красной Звезды, ордена Отечественной войны I и II степеней, орден Красного Знамени, медаль «За оборону Сталинграда», медаль «За взятие Берлина», медаль «За освобождение Варшавы», медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», а также другие ордена и медали.