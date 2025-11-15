Питомцы на подиуме: Премия «Лидеры эпохи – 2025» открыла новую главу в мире моды

Вечер 5 ноября в загородном комплексе «Вилла Барвиха 135» в Москве стал знаковым событием для российского шоу-бизнеса и бомонда. А также для растущей индустрии товаров для животных.

В рамках ежегодной масштабной премии «Лидеры эпохи – 2025» учреждённой журналом bomond состоялось не просто награждение по номинациям, а настоящая демонстрация тренда SDR_petwear, где роскошь и внимание к деталям вышли за привычные рамки. Церемония запомнилась гостям не только участием созвездия знаменитостей, но и уникальным модным перформансом, объединившим мир высокой моды и заботы о домашних любимцах.

Особую значимость вечеру придало участие яркой и необычной Динары Садековой, которая блистала своей красотой и красотой тех, кто присутствовал на премии в качестве поддержки и аксессуара — это милые и очаровательные собачки.

Динара Садекова — дизайнер одежды для животных и создатель собственного модного бренда для питомцев SDR_petwear. Именно этому бренду организаторы доверили открыть специальную номинацию. Это решение подчеркивает растущее влияние нишевых проектов, которые, благодаря креативному подходу и безупречному качеству, занимают своё место на крупных светских раутах.

«Быть частью такого события — не только большая честь, но и показатель того, что индустрия аксессуаров для животных вышла на принципиально новый уровень. Мы больше не говорим просто об удобстве, мы говорим о стиле, эстетике и полноценном включении питомцев в культурный контекст», — говорит дизайнер Динара Садекова.

Ярким аккордом, предваряющим церемонию награждения, стал мини-показ, где модели в изысканных платьях от известного дизайнера Евгения Кабодько вышли в сопровождении очаровательных собак, облаченных в эксклюзивные вечерние наряды от SDR_petwear. Каждый костюм для питомцев был тщательно продуман, демонстрируя тонкое сочетание элегантности, комфорта и ручной работы. Этот художественный ход наглядно показал, как стиль владельца и его четвероногого компаньона могут создавать гармоничный и завершенный образ.

Несомненным украшением показа стало участие Дианы Штыковой и ее питомцев. Их появление на подиуме привнесло в мероприятие особую, тёплую и душевную атмосферу, напомнив всем, что за внешним лоском и блеском стоит искренняя любовь к животным.

За создание безупречной эстетики вечера отвечала целая команда талантливых профессионалов: тонкую художественную работу продемонстрировала дизайнер вееров Анна Розова, а запечатлеть самые яркие моменты церемонии удалось фотографу Алине Абушаевой. Безупречные образы моделей и гостей — заслуга визажистов Полины Сафроновой и Татьяны Сергеевой. Партнёр мероприятия — комплекс Bon Spa дополнил общую концепцию вечера, посвященного красоте и релаксации.

В показе приняли участие Стефаненко Алёна, Селиверстова Лидия, Наталья Богачева, Клюева Юлия, Шаламова Светлана, Терехова Анна, Меликьян Татьяна, Белолипова Алёна, Иванова Анастасия, Ирина Вершинина.

Премия «Лидеры эпохи – 2025» в очередной раз доказала, что современные светские события — это не только протокол и официальные речи. Это платформа для вдохновения, генерации новых идей и смелых творческих экспериментов. Для бренда SDR_petwear это событие стало важной вехой, открывающей дорогу к новым показам и масштабным съёмкам.

Фото: Алина Абушаева