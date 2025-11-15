Оплата публикаций

Питомцы на подиуме: Премия «Лидеры эпохи – 2025» открыла новую главу в мире моды

лидеры эпохи премия динара садекова

Вечер 5 ноября в загородном комплексе «Вилла Барвиха 135» в Москве стал знаковым событием для российского шоу-бизнеса и бомонда. А также для растущей индустрии товаров для животных.

В рамках ежегодной масштабной премии «Лидеры эпохи – 2025» учреждённой журналом bomond состоялось не просто награждение по номинациям, а настоящая демонстрация тренда SDR_petwear, где роскошь и внимание к деталям вышли за привычные рамки. Церемония запомнилась гостям не только участием созвездия знаменитостей, но и уникальным модным перформансом, объединившим мир высокой моды и заботы о домашних любимцах.

динара садекова
Динара Садекова

Особую значимость вечеру придало участие яркой и необычной Динары Садековой, которая блистала своей красотой и красотой тех, кто присутствовал на премии в качестве поддержки и аксессуара — это милые и очаровательные собачки.

Динара Садекова — дизайнер одежды для животных и создатель собственного модного бренда для питомцев SDR_petwear. Именно этому бренду организаторы доверили открыть специальную номинацию. Это решение подчеркивает растущее влияние нишевых проектов, которые, благодаря креативному подходу и безупречному качеству, занимают своё место на крупных светских раутах.

«Быть частью такого события — не только большая честь, но и показатель того, что индустрия аксессуаров для животных вышла на принципиально новый уровень. Мы больше не говорим просто об удобстве, мы говорим о стиле, эстетике и полноценном включении питомцев в культурный контекст», — говорит дизайнер Динара Садекова.

алена стефаненко
Алена Стефаненко
лидия селивестрова
Лидия Селивестрова
наталия богачева
Наталия Богачева
юлия клюева
Юлия Клюева
светлана шаламова
Светлана Шаламова
анна терехова
Анна Терехова
татьяна меликьян
Татьяна Меликьян
алена белолипова
Алена Белолипова
анастасия иванова
Анастасия Иванова
ирина вершинина
Ирина Вершинина

Ярким аккордом, предваряющим церемонию награждения, стал мини-показ, где модели в изысканных платьях от известного дизайнера Евгения Кабодько вышли в сопровождении очаровательных собак, облаченных в эксклюзивные вечерние наряды от SDR_petwear. Каждый костюм для питомцев был тщательно продуман, демонстрируя тонкое сочетание элегантности, комфорта и ручной работы. Этот художественный ход наглядно показал, как стиль владельца и его четвероногого компаньона могут создавать гармоничный и завершенный образ.

Несомненным украшением показа стало участие Дианы Штыковой и ее питомцев. Их появление на подиуме привнесло в мероприятие особую, тёплую и душевную атмосферу, напомнив всем, что за внешним лоском и блеском стоит искренняя любовь к животным.

За создание безупречной эстетики вечера отвечала целая команда талантливых профессионалов: тонкую художественную работу продемонстрировала дизайнер вееров Анна Розова, а запечатлеть самые яркие моменты церемонии удалось фотографу Алине Абушаевой. Безупречные образы моделей и гостей — заслуга визажистов Полины Сафроновой и Татьяны Сергеевой. Партнёр мероприятия — комплекс Bon Spa дополнил общую концепцию вечера, посвященного красоте и релаксации.

В показе приняли участие Стефаненко Алёна, Селиверстова Лидия, Наталья Богачева, Клюева Юлия, Шаламова Светлана, Терехова Анна, Меликьян Татьяна, Белолипова Алёна, Иванова Анастасия, Ирина Вершинина.

Премия «Лидеры эпохи – 2025» в очередной раз доказала, что современные светские события — это не только протокол и официальные речи. Это платформа для вдохновения, генерации новых идей и смелых творческих экспериментов. Для бренда SDR_petwear это событие стало важной вехой, открывающей дорогу к новым показам и масштабным съёмкам.

Фото: Алина Абушаева

