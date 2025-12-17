Оплата публикаций

Музей Победы стал площадкой «Музейных маршрутов России»

Фото © пресс-служба Музей Победы, Москва

17–19 декабря в Музее Победы пройдут мероприятия проекта Министерства культуры Российской Федерации «Музейные маршруты России». Участие примут представители ведомства, руководители и сотрудники федеральных, региональных и муниципальных музеев, а также специалисты в области медиа, культуры и работы с молодежью.

Главным событием станет пленарное заседание, которое состоится 19 декабря в 15:30. Модератором выступит директор Департамента музеев и поддержки циркового искусства Минкультуры России Елена Харламова. Она расскажет о ключевых музейных проектах в 2025 году, в том числе о главных выставках и о новых детских центрах, открывшихся в рамках нацпроекта «Семья», а также анонсирует мероприятия «Музейных маршрутов» в 2026 году и поделится планами по развитию проекта.

На пленарном заседании выступит заместитель директора Департамента музеев и поддержки циркового искусства Минкультуры России Наталия Чечель, которая представит итоги работы с Госкаталогом в 2025 году. О масштабном праздновании 80-летия Великой Победы расскажет руководитель Национального центра исторической памяти при Президенте Российской Федерации Елена Малышева. В дискуссии также примут участие председатель Наблюдательного Совета Фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анна Громова и заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Григорий Куранов.

В этот же день в Музее Победы пройдут сессии, посвященные развитию детских культурно-просветительских центров и работе музеев с семьями участников СВО. Об этом расскажут представители Минкультуры России, в том числе заместитель Директора департамента музеев и поддержки циркового искусства Елена Гомонюк, а также руководители музеев-заповедников «Прохоровское поле», «Куликово поле», «Кижи» и других музеев.

Кроме того, 17 и 18 декабря в Музее Победы пройдут мероприятия специальной образовательной сессии для руководителей PR-направлений федеральных музеев страны. В программу вошли занятия Медиашколы от Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», пленарное заседание «Музей и аудитория будущего» с участием представителей музейной сферы и бизнеса, лекции по музейному фандрайзингу и работе в социальных сетях, творческие лаборатории и дискуссионные площадки. Участники узнают о возможностях использования искусственного интеллекта в продвижении и коммуникациях, обсудят вопросы безопасности использования новых технологий, рассмотрят портрет молодой аудитории и разберут кейсы работы с молодежью.

