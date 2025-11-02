В «Балчуг Кемпински Москва» открылась выставка к 100-летнему юбилею Майи Плисецкой

Бахрушинский театральный музей и отель «Балчуг Кемпински Москва» открывают совместную выставку «Плисецкая. Полюс магии», приуроченную к 100-летию со дня рождения Майи Михайловны Плисецкой — великой балерины, изменившей представление о театре и танце во всём мире.

«Бахрушинский театральный музей реализует масштабные культурные проекты по всей стране и за её пределами — от создания новых музейных пространств до международных выставок и образовательных инициатив. Одним из таких проектов стал юбилейный цикл выставок «Плисецкая. Полюс магии», приуроченный к 100-летию со дня рождения Майи Михайловны Плисецкой. Партнерство с отелем «Балчуг Кемпински Москва» в рамках данного проекта — пример того, как музейные инициативы могут выходить за рамки традиционных форм и находить новые пространства для взаимодействия с аудиторией. Мы поддерживаем проекты, которые помогают говорить о театре новым языком и делать культуру частью повседневной жизни», — прокомментировала генеральный директор Бахрушинского театрального музея Кристина Трубинова.

Прима Большого театра, народная артистка СССР Майя Михайловна Плисецкая по праву считается символом целой эпохи. Её грация и женственность в сочетании с силой характера, бесстрашием, страстью и артистической свободой рождали ту сценическую магию, которая покорила весь мир.

Имя Майи Михайловны Плисецкой неразрывно связано с лучшими постановками мирового балета — «Лебединое озеро», «Кармен-сюита», «Дон Кихот», «Анна Каренина», «Болеро», «Спящая красавица», «Леда», «Айседора» и другими. Фотографии, запечатлевшие Плисецкую в этих легендарных партиях, стали частью выставки, открывшейся в отеле Балчуг Кемпински, в котором балерина когда-то останавливалась.

В экспозиции будут представлены уникальные материалы из фондов Бахрушинского театрального музея: цифровые копии редких архивных снимков с легендарных выступлений балерины, фотопортреты, а также кадры из семейного архива Майи Плисецкой и Родиона Щедрина. Среди авторов снимков — признанные мастера сценической и художественной фотографии: Владимир Блиох, Александр Трубицын, Лариса Педенчук, Георгий Соловьёв и Михаил Логвинов, давний друг музея и один из лучших балетных фотографов России.

Специально к открытию выставки в отеле «Балчуг Кемпински Москва» подготовлено тематическое меню: «Майя Плисецкая 100 лет». Шеф-повар Андрей Кагокин создал гастрономический оммаж Майе Михайловне из 5 актов, раскрывающих многогранность таланта и вкусов великой артистки. Нежный макарон с овечьим сыром, кленовым сиропом, грецким орехом и персиком, украшенный тюилем и розой – это яркое и вдохновляющее начало, символизирующее знаменитую Кармен-сюиту. Салат с гребешком и цитрусовой заправкой – прямая отсылка к пронзительным и невесомым образам Плисецкой. Горячая закуска в виде фуа-гра с бриошью, брусничным джемом и тар-таром из ананаса с чили и лаймом отражает любовь легендарной балерины к культурному наследию Франции. Основным блюдом в меню выступает нежнейший палтус с рататуем и шафрановым соусом берблан. Кульминацией становится десерт «Майя»: канноли из мини-брецеля с муссом «птичье молоко», спонж из темного шоколада и соус из темного солода с карамелью и чили. Неожиданное сочетание вкусов олицетворяет характер легендарной фигуры мирового балета – уникальной, смелой, опережающей время, с неизменной любовью к жизни.

«Для нас большая честь стать частью празднования столетия величайшей балерины XX века в рамках сотрудничества с Бахрушинским театральным музеем. Открывая фотовыставку и представляя тематическое меню, мы стремимся создать для гостей и посетителей серию впечатлений, отражающих многогранность наследия Майи Плисецкой. Пусть каждый кадр и каждое блюдо станут своим собственным «па» — жестом, который расскажет историю невероятной жизни и творчества, в котором сошлись грация, сила и невесомость», — отметила генеральный менеджер отеля «Балчуг Кемпински Москва» Лада Самодумская.

Открытие в «Балчуге» продолжает юбилейный цикл выставок Бахрушинского театрального музея, приуроченных к 100-летию Майи Михайловны Плисецкой. Ранее экспозиции были представлены в Москве, Казани и Люксембурге, впереди — Рязань, Тула, Пекин и Брюссель. Каждая из них позволяет прикоснуться к феномену Плисецкой — женщине, чьё творчество и сегодня вдохновляет артистов и зрителей во всём мире.