cocorin представил сингл «Девочка на миллион»

Анатолий Колмагоров, выступающий под творческим псевдонимом cocorin, бросает яркий вызов уходящему лету: его новый сингл «ДЕВОЧКА НА МИЛЛИОН» – это стопроцентный ультиматум скуке и осенней меланхолии. Выпускник главного вокального конкурса страны ГОЛОС (сезон 12, команда Zivert) и бунтарь из творческого объединения СЕМЬЯ замешал дерзкий R’n’B коктейль, который однозначно покорит все танцполы предстоящей осенью.

Его герой – не романтик с розой в петлице, а парень у метро, который понимает: можно собрать миллион лайков, купить Lamborghini, но настоящую любовь не выменяешь ни за бриллианты, ни за крипту. Она как август: жжёт, когда пытаешься удержать ее в ладонях. И единственная валюта здесь – безумие, когда сердце бьётся в унисон с ритмом.

«ДЕВОЧКА НА МИЛЛИОН» – второй сольный сингл артиста, выпущенный командой Творческого объединения СЕМЬЯ. Текст рассекает яркими метафорами: «Ты будто бы холодный липтон в этот самый вечер знойный», а ритм въедается в жилы танцем. Здесь все как в жизни: «забастовки сердца», влечение и девчонка, которую «не купить за бабки, камни, тряпки». cocorin не пытается воскресить эпоху R’n’B начала нулевых. Он растворяет её в крови сегодняшнего дня: барабаны бьются как перегретый мотор, гитара оставляет ожоги от томных риффов, а бит пульсирует синкопами, знакомыми каждому, кто танцевал под золотые хиты R’n’B начала двухтысячных.

«Этот сингл – последний костер августа. Швыряйте в него всё: ночные танцы, жаркие поцелуи и недоделанные дела. А если не дрогнули – крутите громче. Ведь это самый настоящий психологический триллер на 3 минуты. И это только второй залп», – говорит cocorin.

Знойный бит плавит асфальт, гитара высекает искры, а финальное «Толя ещё будет» звучит как предупреждение: осень будет жаркой.

Над песней работали: cocorin, Богдан Леонович, Николай Ильинский и Аркадий Александров.