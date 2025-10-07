Маэстро Юрий Розум выступил на сцене Малого зала Московской консерватории с сольным концертом сочинений Фредерика Шопена. Концерт стал продолжением фестиваля «Во славу хорового искусства», посвящённого столетнему юбилею матери маэстро — народной артистки России Галины Рождественской.

Народный артист России Юрий Розум открыл концерт до-диез минорным Ноктюрном Фредерика Шопена, ноктюрном-молитвой, ноктюрном-воспоминанием, к которому композитор, написав его в юности, возвращался всю жизнь. Но вот меланхолические мелодии ноктюрна сменились великолепной Фантазией-этюдом – одним из самых эффектных и популярных сочинений Шопена. А следом прозвучали ноктюрны и вальсы, знакомые многим слушателям буквально с детства, и вновь – его сложнейшая Баркарола, лучезарный гимн любви.

«Мой выбор сочинений для этого концерта прост: сегодня я исполняю любимые сочинения моей мамы, Галины Рождественской, которые я разбирал и исполнял на её глазах, когда только начинал постигать музыку или когда уже готовился к первым международным конкурсам», — пояснил в перерыве Юрий Розум. «Это репертуар из того счастливого времени, когда мы были вместе, когда родители были живы, когда мама меня слушала, в основном, дома (на моих концертах она слишком волновалась). Я выбрал музыку Шопена, которая связана с памятью о ней. Ноктюрн до-диез минор, который прозвучал в самом начале, — я его выучил ещё до поступления в ЦМШ. А в Фантазию-экспромт буквально влюбился. Когда к нам приходила мамина концертмейстер из Гнесинки, я никогда её не отпускал до того, как она сыграет мне это произведение. Я мог его слушать бесконечно и при первой возможности выучил. А на Международном конкурсе в Барселоне, где получил Гран-при и первую премию, я исполнял Баркаролу Шопена, которая прозвучала в первом отделении. С каждым произведением что-то связано, музыка – это язык, которым душа разговаривает …»

Более полувека посвятила Галина Рождественская хоровой музыке как профессор кафедры дирижирования Гнесинского института и хормейстер Хора русской песни Гостелерадио СССР. Воспитала множество достойных певцов, одну из которых – Людмилу Зыкину – узнал весь мир. И на концерте в честь её столетия было немало слушателей, знавших её лично, учившихся у неё. Вспоминавших её необыкновенную музыкальность, бесконечную преданность своему делу и доброжелательность к людям, с которыми её сводила судьба. «Она, прирождённый лидер, дирижёр, также держала в руках и семью, и всех учеников. Обо всех заботилась, всё успевала, была безупречна всегда. С утра в день концерта не забывала записаться в парикмахерскую, чтобы выглядеть отличным образом, волосок к волоску», — вспоминает одна из её первых учениц Людмила Агибалова. Народный артист России Юрий Розум до сих пор удивляется, как она умудрялась всё успевать: «Мама была очень деятельный человек невероятной силы и энергии, невероятной ответственности. У неё от предков был татарский темперамент, немецкая порядочность и обязательность и — русский размах».

Концерт, посвящённый её столетию, прошёл с таким же размахом. И, как и предполагали служащие Малого зала, завершился намного позже, чем было заявлено. Сложнейшая программа (Скерцо N 2 или первая Баллада Шопена) ничуть не утомила слушателей, овациями требовавших от маэстро вновь и вновь выходить на сцену. Впрочем, сам Юрий Розум считает: даже после самого выматывающего выступления каждый выход «на бис» — мощнейший заряд для пианиста: «Скорее, здесь уже исполнитель получает энергию от публики, когда видит: зал готов слушать ещё и ещё. Иногда и по восемь раз приходилось так выходить. Тем более, я, как правило, практически не делаю пауз и прошу слушателей не аплодировать между произведениями. А это, конечно, усиливает концентрацию и напряженную работу ума и сердца, когда ты не отдыхаешь между произведениями, а переходишь из одного в другое. Это очень напряженная работа. И исполнителя, и публики. И, конечно, в итоге эмоции взрываются».

Елена ШИЛОВА,

Фото предоставлено PR-сопровождением