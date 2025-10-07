Оплата публикаций

В Подмосковье завершились съемки масштабного музыкального клипа «Россия»

клип россия

В Раменском районе завершились съемки музыкального клипа на патриотическую песню «Россия», исполненную Ириной Коган. Проект объединил народные коллективы, хоры, детские ансамбли и профессиональных артистов для создания яркого визуального и музыкального произведения, отражающего глубину русской культуры и национальной идентичности.

Особое внимание привлекает автор текста известная поэтесса и автор песен Ира Эйфория, которая пишет песни артистам первой величины, такими как Лариса Долина, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Полина Гагарина и многие другие. В её творчестве всегда сочетаются глубокое понимание русской души и современный поэтический язык.

В интервью Ира Эйфория отметила:

– Песня «Россия» это не просто слова и музыка. Это послание всем нам, напоминание о наших корнях, о силе народа и красоте традиций. Мне важно, чтобы каждое слово звучало искренне, и я очень горжусь, что этот текст ожил по особенному масштабно в новом исполнении Ирины Коган и в окружении таких замечательных артистов.

Исполнительница главной партии, композитор и певица Ирина Коган, подчеркнула:

– Для меня этот проект больше, чем просто клип. Это отражение нашей истории, нашей культуры и нашей души. Я счастлива быть частью этого масштабного творческого события и воплотить образ современной русской красавицы, соединяя традиции и современность.

клип россия

Съемки проходили на живописных полях Раменского района, где развернулись хороводы, звучали народные песни и танцы, создавая атмосферу настоящего праздника. В проекте приняли участие народный хор Horosapiens MSk folk, хор «Русская песня» (МУК ДК «Победа»), хореографическая студия «Stars», ансамбль народного танца «Любава» (ДШИ №3), ансамбль народного танца «Акварель» (ДШИ №3) и многие другие.

клип россия

Премьера клипа запланирована на декабрь 2025 года. Он будет представлен в формате музыкального фильма на цифровых платформах и на специальных показах для участников и журналистов.

Фото предоставлено PR-сопровождением

