Приближается финал конкурса «Песни Победы»

Онлайн-транс­ля­ция послед­не­го, вось­мо­го полу­фи­наль­но­го кон­цер­та кон­кур­са «Пес­ни Побе­ды», орга­ни­зо­ван­но­го Наци­о­наль­ным фон­дом под­держ­ки пра­во­об­ла­да­те­лей (НФПП), прой­дет 8 апре­ля 2021 года. Еще четы­ре кон­кур­сан­та про­де­мон­стри­ру­ют зри­те­лям свои вокаль­ные номе­ра – это про­фес­си­о­наль­ные опер­ные арти­сты Андрей Дудин и Кирилл Попов, а так­же певи­ца Софья Оноп­чен­ко и бард Дмит­рий Несте­ров, кото­рые испол­нят автор­ские песни.

Полу­фи­наль­ные кон­цер­ты кон­кур­са транс­ли­ро­ва­лись каж­дый чет­верг на пор­та­ле «Культура.РФ», в соц­се­ти «Одно­класс­ни­ки» и на сай­те песни-победы.рф. В ходе про­шед­ших семи выпус­ков в кате­го­ри­ях «Про­фес­си­о­на­лы», «Люби­те­ли» и «Автор­ская пес­ня» высту­пи­ли более 25 участ­ни­ков – те, кто сумел прой­ти отбо­роч­ный тур сре­ди пяти сотен кон­ку­рен­тов из горо­дов Рос­сии и стран СНГ. Кон­кур­сан­ты испол­ня­ют пес­ни, посвя­щен­ные теме Вели­кой Оте­че­ствен­ной вой­ны и Побе­ды. В их чис­ле – как очень попу­ляр­ные, так и мало­из­вест­ные, а так­же новые, создан­ные в наши дни автор­ские ком­по­зи­ции. Бли­зит­ся момент, когда авто­ри­тет­ное жюри выбе­рет участ­ни­ков, кото­рые вый­дут в финал про­ек­та. Побе­ди­те­ли кон­кур­са этой вес­ной высту­пят на откры­том гала-кон­цер­те, при­уро­чен­ном к празд­но­ва­нию Дня Победы.

Завер­ша­ю­щий выпуск полу­фи­наль­ной серии кон­цер­тов откро­ет выступ­ле­ние Андрея Дуди­на – моло­до­го талант­ли­во­го музы­кан­та, лау­ре­а­та меж­ду­на­род­ных кон­кур­сов, соли­ста Цен­тра опер­но­го пения Гали­ны Виш­нев­ской. Он испол­нит ретро-романс «Вы про­си­те песен? Их нет у меня…» (сло­ва и музы­ка при­над­ле­жат Саше Мака­ро­ву). Это про­из­ве­де­ние было попу­ляр­но как в нача­ле про­шло­го века, так и в годы Вели­кой Оте­че­ствен­ной войны.

Кон­церт про­дол­жит яркая и мно­го­гран­ная певи­ца Софья Оноп­чен­ко, извест­ная под сце­ни­че­ским псев­до­ни­мом Сла­вя­на. Ее имя широ­кая пуб­ли­ка узна­ла после уча­стия девуш­ки в шестом сезоне шоу «Голос», где она состо­я­ла в коман­де Алек­сандра Град­ско­го. В каче­стве кон­курс­но­го номе­ра артист­ка пред­ста­вит автор­скую пес­ню «Вете­ра­ны вой­ны» на музы­ку и сти­хи Сер­гея Марасанова.

Про­фес­си­о­наль­ный певец Кирилл Попов испол­нит извест­ную пес­ню «Дуби­нуш­ка», ори­ен­ти­ру­ясь на высо­кую план­ку, задан­ную в свое вре­мя Федо­ром Шаля­пи­ным. В репер­ту­а­ре опер­но­го баса-бари­то­на – не толь­ко арии из опер, опе­ретт и мюзик­лов, но и ста­рин­ные роман­сы, а так­же рус­ские, ита­льян­ские, мек­си­кан­ские и дру­гие народ­ные пес­ни. Так что «Дуби­нуш­ка» с ее рево­лю­ци­он­ным бое­вым настро­ем, часто зву­чав­шая в годы Вели­кой Оте­че­ствен­ной вой­ны, вызы­ва­ет у арти­ста боль­шой про­фес­си­о­наль­ный интерес.

Еще один участ­ник кон­кур­са Дмит­рий Несте­ров высту­пит в кате­го­рии «Автор­ская пес­ня», испол­нив свое соб­ствен­ное сочи­не­ние под назва­ни­ем «Крым­ская зем­ля: Аджи­муш­кай». Пово­дом к напи­са­нию этой пес­ни послу­жи­ло нрав­ствен­ное потря­се­ние после посе­ще­ния мемо­ри­аль­но­го музея в Кер­чи. Музей уве­ко­ве­чи­ва­ет память защит­ни­ков Аджи­муш­кай­ских каме­но­ло­мен – с мая до кон­ца октяб­ря 1942 года они, фак­ти­че­ски будучи запер­ты­ми под зем­лей, стой­ко вели обо­ро­ну про­тив немец­ких войск.

Напом­нить о бес­смерт­ном подви­ге совет­ско­го наро­да, сумев­ше­го защи­тить Роди­ну в годы Вели­кой Оте­че­ствен­ной вой­ны, открыть новые име­на талант­ли­вых арти­стов – вот глав­ные зада­чи вокаль­но­го кон­кур­са «Пес­ни Побе­ды», орга­ни­зо­ван­но­го в честь 75-летия Вели­кой Побе­ды, изме­нив­шей ход истории.

Онлайн-транс­ля­ция вось­мо­го полу­фи­наль­но­го кон­цер­та кон­кур­са «Пес­ни Побе­ды» нач­нет­ся 8 апре­ля в 20.00. Вести кон­церт будут джа­зо­вый обо­зре­ва­тель, теле- и радио­ве­ду­щий Миха­ил Мит­ро­поль­ский и актер теат­ра и кино Мак­сим Линников.

укра­ли