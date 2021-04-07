Приближается финал конкурса «Песни Победы»

Онлайн-трансляция последнего, восьмого полуфинального концерта конкурса «Песни Победы», организованного Национальным фондом поддержки правообладателей (НФПП), пройдет 8 апреля 2021 года. Еще четыре конкурсанта продемонстрируют зрителям свои вокальные номера – это профессиональные оперные артисты Андрей Дудин и Кирилл Попов, а также певица Софья Онопченко и бард Дмитрий Нестеров, которые исполнят авторские песни.
Полуфинальные концерты конкурса транслировались каждый четверг на портале «Культура.РФ», в соцсети «Одноклассники» и на сайте песни-победы.рф. В ходе прошедших семи выпусков в категориях «Профессионалы», «Любители» и «Авторская песня» выступили более 25 участников – те, кто сумел пройти отборочный тур среди пяти сотен конкурентов из городов России и стран СНГ. Конкурсанты исполняют песни, посвященные теме Великой Отечественной войны и Победы. В их числе – как очень популярные, так и малоизвестные, а также новые, созданные в наши дни авторские композиции. Близится момент, когда авторитетное жюри выберет участников, которые выйдут в финал проекта. Победители конкурса этой весной выступят на открытом гала-концерте, приуроченном к празднованию Дня Победы.
Завершающий выпуск полуфинальной серии концертов откроет выступление Андрея Дудина – молодого талантливого музыканта, лауреата международных конкурсов, солиста Центра оперного пения Галины Вишневской. Он исполнит ретро-романс «Вы просите песен? Их нет у меня…» (слова и музыка принадлежат Саше Макарову). Это произведение было популярно как в начале прошлого века, так и в годы Великой Отечественной войны.
Концерт продолжит яркая и многогранная певица Софья Онопченко, известная под сценическим псевдонимом Славяна. Ее имя широкая публика узнала после участия девушки в шестом сезоне шоу «Голос», где она состояла в команде Александра Градского. В качестве конкурсного номера артистка представит авторскую песню «Ветераны войны» на музыку и стихи Сергея Марасанова.
Профессиональный певец Кирилл Попов исполнит известную песню «Дубинушка», ориентируясь на высокую планку, заданную в свое время Федором Шаляпиным. В репертуаре оперного баса-баритона – не только арии из опер, оперетт и мюзиклов, но и старинные романсы, а также русские, итальянские, мексиканские и другие народные песни. Так что «Дубинушка» с ее революционным боевым настроем, часто звучавшая в годы Великой Отечественной войны, вызывает у артиста большой профессиональный интерес.
Еще один участник конкурса Дмитрий Нестеров выступит в категории «Авторская песня», исполнив свое собственное сочинение под названием «Крымская земля: Аджимушкай». Поводом к написанию этой песни послужило нравственное потрясение после посещения мемориального музея в Керчи. Музей увековечивает память защитников Аджимушкайских каменоломен – с мая до конца октября 1942 года они, фактически будучи запертыми под землей, стойко вели оборону против немецких войск.
Напомнить о бессмертном подвиге советского народа, сумевшего защитить Родину в годы Великой Отечественной войны, открыть новые имена талантливых артистов – вот главные задачи вокального конкурса «Песни Победы», организованного в честь 75-летия Великой Победы, изменившей ход истории.
Онлайн-трансляция восьмого полуфинального концерта конкурса «Песни Победы» начнется 8 апреля в 20.00. Вести концерт будут джазовый обозреватель, теле- и радиоведущий Михаил Митропольский и актер театра и кино Максим Линников.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.