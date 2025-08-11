Музыка в сопровождении видео более привлекательна

Однажды Доминик Джокер отметил, что FONMIX позволяет композиторам и артистам получать авторские отчисления и отслеживать популярность своих произведений. Он подчеркнул важность FONMIX как канала обратной связи между артистом и публикой, помогающего оценивать творчество.

Сервис FONMIX предлагает каталог из более чем 20 миллионов треков разных жанров, который ежедневно обновляется. Пользователи могут выбирать готовые плейлисты, созданные музыкальными редакторами радиостанций, или составлять собственные подборки. Платформа также предоставляет возможность трансляции информационных и других аудио-роликов, а также интеграцию видеоконтента.

При этом отдельное внимание уделяется возможности создания рекламного ролика, созданию видео и видеобрендингу.

В том же году генеральный директор РАО, Максим Дмитриев, подчеркнул, что сегодня сложно представить общественное место без музыкального сопровождения. При этом, любое воспроизведение музыки в кафе, магазинах или кинотеатра регулируется законом об авторском праве.

Запущенная программа, по мнению Дмитриева, является важным шагом к прозрачности в сфере авторских прав и формированию уважения к правам авторов в бизнесе и обществе. Важно учитывать, что сам проект FONMIX был разработан при поддержке организаций управляющих авторскими правами и наблюдающими за их соблюдением.

Подобные платформы позволяют артистам сосредоточиться на творчестве, получая за это вознаграждение, зависящее от популярности произведения. Артисты могут отслеживать, где и как часто звучат их композиции, что особенно важно для создателей фоновой музыки.

Компания также учредила премию для молодых исполнителей, главный приз которой — запись альбома. Жюри премии FONMIX отбирает лучших молодых исполнителей и компании, соблюдающие законодательство и использующие легальный контент. Впервые премия была вручена в Санкт-Петербурге в 2017 году.

Интересно, что создатели проекта FONMIX были одними из первых, кто в рамках закрытой презентации биржи интеллектуальной собственности IPEX провёл сделку по передаче прав на музыкальную композицию. За десять минут генеральный директор студии «Союз» Александр Бочков согласовал условия и заключил лицензионный договор с музыкальным сервисом FONMIX на использование в маркетинговых целях вирусного трека лета 2020 года «По кайфу» Олега Кензова, за что сразу же получил платёж по договору.

Сегодня, музыку FONMIX можно услышать во многих кафе, барах, ресторанах, на автозаправочных станциях, в отелях, бутиках, торговых центрах, спа-салонах и других публичных местах.