Наталья Куденкова: «Фокус российских производителей обращен на алюминиевую упаковку»

Алюминий — металл будущего в мире экологичной упаковки, ведь экологичность алюминиевой упаковки неоспорима: металл можно перерабатывать бесконечное количество раз без потери качества, при переработке значительно снижаются выбросы CO₂, производство с использованием гидроэнергии делает алюминий максимально экологичным! Портал Rosupack Connect поговорил о тренде на «алюминизацию» упаковки с руководителем сектора «Товары народного потребления» Алюминиевой Ассоциации Натальей Куденковой.

– Наталья Николаевна, добрый день! Первое, конечно же, с чего хотелось бы начать — это общее состояние рынка алюминиевой упаковки: как рынок сейчас себя чувствует?

– Рынок алюминиевой упаковки делится на жесткую упаковку — это такие известные виды упаковки, как банка, алюминиевый колпак для стекло-бутылки, полужесткие материалы — разнообразные виды стерилизуемой консервной тары (ламистер) и гибкие упаковочные материалы, комбинированные материалы с использованием фольги. Естественно, последние события дали большой толчок для импортозамещения в этой отрасли. Если какие-то комбинированные материалы поступали из разных стран, то сейчас фокус российских производителей обращен в сторону отечественных производителей фольги, гибкой упаковки и др.

По банке мы всегда себя обеспечивали, и мне очень приятно отметить, что наши производственные мощности увеличиваются. В прошлом году были запущены первая и вторая очередь Ульяновского завода «Арнест. Упаковочные решения». Это сложный проект, надеюсь, в этом году он покажет максимально результат и выйдет на проектную мощность. Также продолжается монтаж 3-й линии Ульяновска — это означает, что можно закладывать мощности по розливу, ориентированные на банку, потому что банки хватит всем.

– Алюминиевая упаковка считается одной из самых экологичных. Расскажите об ее преимуществах в целом и возможностях переработки.

– Во-первых, алюминий как материал — это бесконечная возможность переработки без потери свойств. Если мы говорим о мономатериале, когда это упаковка только из фольги, то здесь нет никаких проблем. В случае комбинированной упаковки есть возможность разделения слоев. Допустим, если мы говорим об асептической картонной упаковке с использованием фольги, там перспективы полного разделения пока экономически дороги. Однако, прекрасно используется комбинация полимера и алюминия, которая составляет порядка 15% в дальнейшем производстве разнообразных малых садовых форм, ручек, других видов полимерной продукции, где это можно использовать.

– Хотелось бы поговорить о новых видах упаковки из алюминия: относительно новым решением является продажа вина в алюминиевой упаковке. Что ещё можно ожидать в ближайшем будущем?

– Да, действительно, молодёжь голосует за банку, им нравится, во-первых, экологичность и легкость этого материала — это все оценили от периода COVID до текущего развития доставки в нашей стране. Лёгкий вес позволяет минимально тратить усилия на транспортировку продукта, то есть у нас получается максимальное использование полезного веса.

Если мы говорим об инновациях в упаковке, то из нового мы видим большой потенциал применения алюминиевой мембраны из фольги на банке – платинки, которая позволяет обеспечить гигиеничность банки сверху, и дает возможность для нанесения Data Matrix кода, плюс предлагает производителям дополнительную рекламную поверхность. Внутренний слой можно использовать для каких-либо акций, промокодов и других рекламных активностей. Это очень интересный маркетинговый инструмент, позволяющий выделить продукцию на полке и создать дополнительную ценность для потребителя. Из инноваций хотелось бы отметить это.

Если мы говорим о том, что инновации — это «все новое – хорошо забытое старое»: компания «Балтика» начала снова использовать фольгированную кольеретку, то есть оборачивать горлышко бутылки фольгой, возвращаясь к классическому прочтению своей линейки продукции. Говоря о более высоких инновациях, алюминиевая бутылка — это то, к чему мы придём. Возможно, не так быстро, как нам хотелось бы, но уже в алюминиевую бутылку разливается очень много воды, естественно, пивная продукция и вино в алюминиевой бутылке — это уже данность, потому что такая продукция экологично перерабатываемая, к тому же без потерь свойств напитка.

– Я знаю, что в России вводится 100% норматив на утилизацию упаковки. Расскажите, пожалуйста, какие инициативы Алюминиевая Ассоциация в этом направлении продвигает?

– Наша продукция может быть собрана и переработана практически 100% без потери свойств. Мы понимаем, что стопроцентный норматив утилизации физически исполнить нельзя, но мы это видим как ответственность за всю выпущенную упаковку, находящуюся в обращении. Это та цифра, к которой можно стремиться.

Использование вторичного сырья, изготовленного из отходов продукции, в том числе той же переработанной банки, фольги и так далее — это всё достаточно большие цифры. На сегодня эта цифра равна порядка 47% вторичного сырья в использовании при производстве банки для напитков в России. В некоторых зарубежных странах эти нормативы выше – есть к чему стремится.

Здесь вопрос скорее в следующем: буквально две недели назад мы вышли на новую итерацию – оказалось, что государство решило пересмотреть принятые базовые ставки экологического сбора и коэффициенты экологичности, которые повлияют на сумму к уплате для всех видов продукции. К сожалению, мы как профильная ассоциация не были об этом извещены, но в силу того, что к нам уже поступали параллельные запросы от партнеров, мы смоделировали и спрогнозировали, как это может отразиться на производителях. Для примера, почти в 12 раз вырастает уплата эко-сбора и непонятно, почему коэффициент экологичности, который для алюминия, стекла, картона – перерабатываемых материалов, считающихся достаточно экологичными, собираемыми и вовлекаемыми в качестве вторсырья. Причём в цифрах в десятке процентов, для них почему-то был введён один из критериев, который суммируется и дает общую сумму. В значении коэффициента «востребованность сырья» была поставлена единица, как будто сырье не востребовано либо не используется. Я считаю, что это техническая ошибка и надеюсь, что наши органы: Минприроды, Минпромторг, которые сейчас активно работают над этим документом, — исправят такую несправедливость.

Когда мы говорим о расширенной ответственности производителя, стоит учесть, что вся она направлена на то, чтобы производитель не только нёс ответственность за выпущенную в обращение упаковку, но и собирал ее, вовлекал во вторичный оборот. И, когда для таких 100% перерабатываемых материалов как алюминий, мы подвергаем это сомнению, тогда возникает вопрос: «А что является перерабатываемым материалом, по мнению Минприроды?».

Это очень тяжелая нагрузка для бизнеса. У нас два предприятия, производящих продукцию в виде, допустим, банки для напитков России с большим количеством заводов, но это всего два предприятия. Соответственно, налоговая нагрузка, пусть это не налоговый сбор, а эко-сбор, ложится на два предприятия, и эта сумма достаточно велика и добавляет сложности. Если есть ожидания, что бизнес сможет эти эко-сборы принять на себя, то нет – они будут переложены в стоимость упаковки и последовательно повлияют на стоимость конечного продукта и даже на инфляцию. По другим видам продукции рост стоимости упаковки может быть больше чем в два раза за счёт такой большой величины эко-сбора. Это та тема, которая сейчас беспокоит всех упаковщиков, потому что теперь за упаковку отвечаем мы.

– Конечно. И видно, что вы делаете, действительно, очень много для того, чтобы эти инициативы были приняты рынком и приняты так как нужно, чтобы не заплатил рублём по итогу потребитель. Здесь хотелось бы отдельно выделить вопрос, который касается переработки фольги. Есть такое заблуждение, что фольгу перерабатывать нельзя. Скажите, пожалуйста, есть ли у вас какие-то инициативы, которые направлены на информирование рынка о том, что на самом деле это возможно?

– Мы активно участвуем во всех формах по рециклингу. У нас есть сектор рециклинга в Ассоциации, который уже работает с производителем вторичных сплавов. Если говорить о фольге, её можно и нужно перерабатывать, она также прекрасно извлекается. Что касается извлечения фольги из твёрдых коммунальных отходов, то существуют установки с вихревыми токами, которые позволяют даже фантик фольги извлечь из этого мусора и впоследствии переработать. Правильно брикетированные и подготовленные отходы также подлежат переработке. Наши производители вторичных сплавов могут, умеют и любят перерабатывать фольгу. У всех это получается с разной степенью выхода годного, но многие уже научились, знают и умеют её перерабатывать, и поэтому она также прекрасно вовлекается в качестве вторичного сырья и вторичных сплавов в оборот.

– Как вы думаете, откуда вообще этот миф пошёл? Откуда ноги растут?

– Так же, как и все остальное – трудно собирать. Если мы говорим о культуре обращения с отходами, о правильном воспитании младшего поколения, которое потом скажет: «нет, это надо отдельно собрать, это перерабатываемая продукция. Алюминиевая банка перерабатывается, картонная упаковка перерабатывается», то нам уже будет стыдно не разделять отходы на своей кухне, когда уже младшее поколение будет для нас примером. Конечно, сложно научить людей старшего поколения правильно разделять отходы, но наши дети не дадут нам расслабиться. Я думаю, что в этом плане у нас все получится, и мы придем к нормальному, бережному отношению к нашим ресурсам.

– Да, надеюсь, что так действительно и будет. Мой последний вопрос, о будущем: какие виды алюминиевой упаковки в ближайшее время, может быть год или два, будут наиболее востребованы на рынке? Куда пойдёт рынок?

– Мы видим и составляем с нашими партнёрами-членами Ассоциации стратегическое видение о развитии видов упаковки, о спросе на них, и здесь мы чётко можем сказать, что отрасль напитков, которая сейчас остается драйвером экономики и основной растущей категорией в FMCG-товарах, точно очень хочет банку. Этот продукт удобен не только для потребителя, но и для производителей. Несмотря на то, что мы остаемся одним из самых дорогих видов упаковки среди прочих равных, мы востребованы. Именно наша продукция позволяет использовать высокоскоростные линии розлива, обеспечивать высокие барьерные свойства: от проникновения кислорода, от потери CO2 в напитках и от ультрафиолета. Эти качества важны как для большого количества продуктов питания, так и для парфюмерно-косметической отрасли, если мы говорим об аэрозольных баллонах, различных косметических баночках. Так что этот вид продукции всегда будет востребован.

Говоря о сложившихся трендах, можно увидеть большое использование алюминиевого колпака в стеклянной таре для вина вместо традиционной пробки. То есть для ординарных вин — высокий винтовой алюминиевый колпак, который все оценили, и, если пробковый дуб у нас не очень растет, то алюминий у нас прекрасно «растёт» и перерабатывается.

В вопросе платинки, мы видим большой потенциал этого сегмента, и с маркетинговой точкой зрения, и с точки зрения создания потребительской ценности: запросы на гигиену, на индивидуальные подход и так далее. В гибких упаковочных материалах большое развитие получат комбинированные материалы. Сейчас наши производители кофе активно заняли нишу ушедшего из нашей страны лидера, и практически все производители кофе открывают у себя линейку производств кофейных капсул, и, если сначала пробовали с пластиковыми капсулами, то сейчас — нет. Стандарт — это алюминиевая капсула разных размеров. Основной размер, распространённый для машин совместимых с той маркой, которая ушла с нашего рынка, прекрасно заменили и рост идёт в разы.

Говоря о гибких материалах, еще раз повторюсь, это многослойные комбинированные плёнки, асептическая упаковка. В частности, крупнейший производитель фольги — компания «Русал» заявила о строительстве нового завода по производству фольги, об увеличении своей мощности, которая в том числе позволит обеспечить и полностью импортозаместить этот сегмент рынка.

Поэтому я верю в будущее перерабатываемых материалов и в то, что очень большое развитие сейчас получил сектор доставки и сектор готовой еды. Люди уже потребляют готовую еды, готовые рационы по запросу, с необходимым количеством калорий или те блюда, которые нравятся, но сложно готовить дома. Они все также очень активно ориентируются на такой вид упаковки как алюминиевые пищевые контейнеры, которые позволят не только заморозить продукт, но и приготовить его сразу в духовке, не перекладывая. Затем его просто надо положить в бак для перерабатываемых отходов, и алюминий получит вторую жизнь.

