«Мы будем петь»: MARKO вернулся в эфир с новым мотивирующим треком

Сингл, наполненный глубоким смыслом и энергией, сочетает в себе танцевальные ритмы, запоминающиеся припевы и тексты, вдохновляющие на преодоление трудностей и придающие сил и уверенности в движении вперед.

«Мы будем петь» – музыкальная новинка о внутренней устойчивости, надежде и единстве общества. В этой песне MARKO предлагает простую технику выживания: не ломаться в сложных обстоятельствах, не отвечать обидой на обиду и продолжать поиски своего пути.

Музыкально композиция балансирует между современным хип-хопом и мелодичным поп-звучанием, что делает ее универсальной для самой широкой аудитории. Мотивы «всплывать со дна» и образ «брони любви и веры» превращают песню в современный народный рефрен. А цепляющий припев и вкрапление балканской фразы «Ovo je Balkan» добавляют песне колорита, делая ее легко подхватываемой публикой.

MARKO — сербский исполнитель, романтичные и проникновенные работы которого отличаются особой мелодичностью, приятным вокалом и танцевальным битом. Многим MARKO запомнился по выступлению на матче сборных по футболу Россия-Сербия, где спел с 25 тысячным стадионом «Катюшу», а творчество артиста знакомо благодаря трогательной песне «Родители», а также трекам «Хорошая девочка», «Сердечко пацана», «Как тебя любить?», «Двое в городе», «Обманула», «Сыны Чечни», «Ночь», «Все пройдет», «Хорошая девочка», «Русская душа» и «Балаган» совместно с блогером Любятинкой.