VK: ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМИ?

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМир музыки«Мы будем петь»: MARKO вернулся в эфир с новым мотивирующим треком

«Мы будем петь»: MARKO вернулся в эфир с новым мотивирующим треком

editor
By editor
69
marco - артист
Фото © пресс-служба Rocket Records

Сингл, наполненный глубоким смыслом и энергией, сочетает в себе танцевальные ритмы, запоминающиеся припевы и тексты, вдохновляющие на преодоление трудностей и придающие сил и уверенности в движении вперед.

«Мы будем петь» – музыкальная новинка о внутренней устойчивости, надежде и единстве общества. В этой песне MARKO предлагает простую технику выживания: не ломаться в сложных обстоятельствах, не отвечать обидой на обиду и продолжать поиски своего пути.

Музыкально композиция балансирует между современным хип-хопом и мелодичным поп-звучанием, что делает ее универсальной для самой широкой аудитории. Мотивы «всплывать со дна» и образ «брони любви и веры» превращают песню в современный народный рефрен. А цепляющий припев и вкрапление балканской фразы «Ovo je Balkan» добавляют песне колорита, делая ее легко подхватываемой публикой.

MARKO — сербский исполнитель, романтичные и проникновенные работы которого отличаются особой мелодичностью, приятным вокалом и танцевальным битом. Многим MARKO запомнился по выступлению на матче сборных по футболу Россия-Сербия, где спел с 25 тысячным стадионом «Катюшу», а творчество артиста знакомо благодаря трогательной песне «Родители», а также трекам «Хорошая девочка», «Сердечко пацана», «Как тебя любить?», «Двое в городе», «Обманула», «Сыны Чечни», «Ночь», «Все пройдет», «Хорошая девочка», «Русская душа» и «Балаган» совместно с блогером Любятинкой.

Предыдущая статья
«Клочья»: новый эмоциональный релиз Артёма Кинга уже в ваших колонках
Следующая статья
«NEED YOU»: IRON ADO выпустил лиричную новинку о любви

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru