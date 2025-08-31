«Клочья»: новый эмоциональный релиз Артёма Кинга уже в ваших колонках

Песня, представляющая собой откровенный рассказ о любви и бессилии, личном кризисе и поиске себя, а также о вере в лучшее, заставляет слушателя задуматься над самыми важными вопросами в жизни.

«Клочья» – это музыкальная история о сложных отношениях, в которых один пытается спасти другого, но сталкивается с собственными слабостями и болью. Лирический герой переживает внутренний разлад, но продолжает верить, что даже после самой темной ночи в конце концов наступит рассвет и новый, счастливый день.

Рефрен «я не знаю, как тебе помочь» повторяется и задает смысловую ось композиции. В куплетах переплетается сразу несколько конфликтов – дистанция, утрата контакта, эмоциональная

усталость и сомнения в себе. А сочетание меланхоличного электронного продакшна, атмосферных синтов и эмоционального вокала создает эффект погружения в переживания автора.

Артём Кинг уверен, что слушатели прочувствуют всю искренность этой истории, обретут вдохновение для покорения новых горизонтов и научатся еще больше ценить своих близких, которые остаются рядом даже в самые трудные времена. Трек качает и заставляет двигаться в такт мелодии под эмоциональную лирику, которая точно откликнется тем, кто пережил разрыв и хочет найти утешение в музыке.

Артём Кинг — музыкант, громко заявивший о себе в 2020 году. Одним из самых значимых его релизов стал трек «Ну, здравствуй», который покорил сердца слушателей и быстро занял высокие позиции в музыкальных чартах: 34 место на ВК Музыке, ТОП-50 на Яндекс Музыке и топ-90 на Apple Music. Этот успех принес артисту не только признание, но и награды в виде золотого и платинового дисков.

После продолжительного перерыва Артём вновь возвращается на музыкальную сцену, готовый вдохновлять поклонников своими новыми треками. Он не просто артист, но и автор собственных песен. В своих новых работах, таких как «Катастрофа», «Градусы», «Канцероген», «Вселенная», «Калейдоскоп» и «Не нужна» он экспериментирует с жанрами, предлагая слушателям смелые сочетания инди-попа, поп-рока и хип-хопа.