«Мы в восхищении»: В Галерее EVA Евгении Васильевой состоялся дружеский вечер

22 мая на Патриарших произошло интереснейшее событие — дружеский вечер «МЫ В ВОСХИЩЕНИИ» в Галерее EVA на Спиридоновке 12. Евгения Васильева сияла среди своих замечательных работ! Работы выставочного проекта «Мы в восхищении» созданы по мотивам романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Это произведение вдохновило художника на исследование человеческой души, находящейся в постоянных исканиях.

Выставочный проект Евгении Васильевой поднимает на недосягаемою ранее высоту, где любовь и истина становятся достижимы. Зритель остается наедине с мирозданием, его обязательно подождут там, куда он направляется, поэтому гнев и бессилие уже не застанут врасплох. Вместе с автором, гости выставки старались понять природу добра и зла, посредством искренности и открытости, через восторг и обновление, не терпя компромиссов, широкими и смелыми мазками нанесенными на произведения художницы.

По ссылке читайте эксклюзивное интервью с Евгенией Васильевой.

Публикуется по материалам сайта «Регионы России»