«На аллее влюбленных»: состоялась премьера песни Алины Делисс и Александра Ломинского

8 июля в символичный день — в «день любви, семьи и верности» состоялась премьера песни Алины Делисс и Александра Ломинского «На аллее влюбленных»! Именно в такой особенный день хочется верить, что настоящие чувства — это навсегда.

Впервые вместе в дуэте — заслуженная артистка Республики Молдова Алина Делисс и известный шансонье Александр Ломинский. Их голоса уже звучали на одних сценах, в душевных концертах и камерных вечерах, а теперь они объединились в новой песне — «На аллее влюблённых».

Это не просто романтический трек. Это разговор на языке чувств. Это признание, которое созрело. Это прогулка по памяти, где каждое слово — как шаг навстречу друг другу.

«На аллее влюблённых — хоть полчаса… На аллее влюблённых — глаза в глаза…»

В середине песни — как будто замирает время. Голос Александра Ломинского — уверенный, глубокий, будто несёт на себе всю тяжесть мужских переживаний. А голос Алины — нежный и проникающий, словно ветер, что приносит тепло в сердце.

Эта композиция — про любовь, которая не теряется, несмотря ни на что. Про людей, которые спустя годы всё равно находят друг друга. Про встречи, которые лечат, и моменты, ради которых стоит жить.

Музыкально — это лёгкая грусть, зрелая романтика и полное погружение в атмосферу: дождь, вечер, отражение луны в окнах… всё это создаёт идеальный фон для главного — искренности.

«На аллее влюблённых» — песня в которой два мира сливаются в одно музыкальное дыхание. Композиция для тех, кто умеет чувствовать. И кто когда-то ждал.