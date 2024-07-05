На форуме «Российская креативная неделя» представили новый сезон Всероссийского урбанистического хакатона «Города»

Стартовал прием заявок на Всероссийский урбанистический хакатон «Города» – конкурс для молодых архитекторов.

Очные этапы конкурса в этом году пройдут в Тюмени и Енисейске. Соглашение о партнерстве и сотрудничестве по проекту на площадке форума «Российская креативная неделя» с АНО «Креативная экономика» подписали г. Тюмень и Красноярский край.

Всероссийский урбанистический хакатон «Города» проводится с 2019 года и собирает вместе талантливых урбанистов и архитекторов, экспертов креативных индустрий со всей России для совместной разработки проектов и решений, которые улучшат городскую среду. Хакатон объединяет в себе образовательную и практико-ориентированную части. Участники проекта знакомятся, создают архитектурное сообщество, совершенствуют свои навыки под кураторством основателей архитектурных бюро и далее работают с реальными заказчиками.

Марина Абрамова, президент АНО «Креативная экономика», директор форума «Российская креативная неделя»:

«Хакатон «Города» – уникальный проект. С одной стороны, – он направлен на развитие городской среды и городских пространств, с другой, – это площадка, на которой молодые специалисты из областей архитектуры и урбанистики могут проявить свой талант под руководством опытных экспертов и поработать с реальными объектами. Итогом проекта становятся концептуальные предложения по развитию одного из общественных пространств. И в дальнейшем проекты реализуются на территориях при поддержке власти и партнеров».

Максим Афанасьев, глава города Тюмени:

«Я всегда за то, чтобы в Тюмени было как можно больше интересных проектов, особенно, если можно тюменцам и жителям других городов пройти обучение, повысить квалификацию. Хакатон «Города» — это уникальная программа, в рамках которой талантливые молодые архитекторы разрабатывают концептуальные предложения по развитию общественных пространств. Кроме того, это хорошая возможность для профессионального роста молодых архитекторов и урбанистов — представителей креативных индустрий. Мы действительно заинтересованы в привлечении талантов и реализации интересных идей, которые позволят нам развивать общественные пространства».

Юлия Филатова, заместитель руководителя администрации губернатора Красноярского края:

«Хакатон «Города» в старинном городке Енисейске — здесь всё совпало. Здесь сходится история и самобытность этого города, его уникальный архитектурный облик, который к недавнему 400-летнему юбилею был восстановлен, и, конечно, заинтересованность края в развитии креативных индустрий, а, значит, и архитектурного направления. Проводя это событие именно в Енисейске, мы хотим привлечь внимание к этому городу, мы хотим получить мнение о нем со стороны архитектурного сообщества, мы хотим нащупать новые точки роста, а ещё — сделать Енисейск местом регулярной архитектурной повестки. Здесь для этого есть все предпосылки».