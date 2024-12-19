На грани авторского права. Где начинаются и заканчиваются границы свободного использования

На международной ярмарке интеллектуальной литературы non/fictio№26 прошел круглый стол УПРАВИС «Издательская деятельность, произведения изобразительного искусства и фотографические произведения: точки соприкосновения». Модератор встречи — Эрик Вальдес-Мартинес, директор УПРАВИС и член экспертного совета проекта Artists/ХУДОЖНИКИ.РФ, поддержанного Президентским фондом культурных инициатив, рассказал о возможностях и подводных камнях свободного использования визуальных произведений, о том, насколько самих авторов защищает законодательство, в чем разница между переработкой оригинала и нарушением права на неприкосновенность произведения, а также о том, можно ли зарегистрировать права на объект, созданный с помощью нейросетей.

Правовая неопределенность

УПРАВИС занимается коллективным управлением исключительных прав фотографов, художников, скульпторов и других авторов произведений изобразительного искусства. И, по словам Вальдес-Мартинеса, в работе организации возникает много вопросов, связанных с защитой этих прав. В том числе относительно деятельности издателей.

«Одно наше дело дошло до Конституционного суда РФ. Екатеринбургское издательство выпустило путеводитель по городу с фотографией памятника основателям города — Василию Татищеву и Вильгельму де Геннину — скульптора Петра Чусовитина. Статья 1276 Гражданского кодекса РФ предусматривает свободное использование произведений архитектуры, градостроительства и фотографии, находящихся в месте, открытом для свободного посещения, за исключением двух случаев: если такое произведение не является основным объектом использования и не используется с целью извлечения прибыли. История с путеводителем подошла к обоим случаям, и Верховный суд встал на сторону правообладателя. Ответчики обратились в Конституционный суд (КС РФ) по вопросу признания вышеуказанной статьи ГК РФ не соответствующей Конституции РФ. Конституционный суд РФ в итоге признал соответствие спорного акта Конституции РФ, но одновременно посчитал, что в данном судебном деле размещение фото объекта не нарушает закон и не требует выплаты вознаграждения автору. Этот кейс вызвал у многих участников профессионального юридического сообщества недоумение. Такие ситуации вносят правовую неопределенность и усложняют процесс управления правами», — рассказал Эрик Вальдес-Мартинес.

Переработка или плагиат?

Закон также допускает использование произведений изобразительного искусства и фотографии для переработки. Однако между переработкой и неприкосновенностью произведения есть очень тонкая грань. Например, если переделать часть фотографии, добавить к ней свой фон или сделать какие-то иные манипуляции с исходным объектом, то появляется новый объект права, возникший в результате переработки. При этом, как подчеркнул эксперт, закон позволяет сделать правомерную переработку с разрешения автора оригинала или правообладателя.

Если же просто взять часть фотографии и объединить ее с другой, то, как следует предположить, нарушается неприкосновенность произведения. «В этом случае нарушается право неприкосновенности — неимущественное право автора, которое не является оборотоспособным, то есть его нельзя купить. Неприкосновенность позволяет сохранять изначальную форму произведения, в которой оно было создано», — подчеркнул Эрик Вальдес-Мартинес.

Глава УПРАВИС привел в пример судебное дело, когда правообладатели подали в суд на компанию-поставщика электроэнергии за то, что она использовала на своих платежных документах-квитанциях переработанное изображение знаменитого плаката «Красной армии — слава!» художника Леонида Голованова. На квитанции ответчиком была убрана часть оригинальных надписей, изображение было изменено, в том числе путем наложение других объектов. В итоге суд признал нарушение прав.

По словам Эрика Вальдеса-Мартинеса, известные произведения довольно часто используются для переработки: «Один из крупнейших театров страны обращался в нашу организацию за очисткой прав изображения слонов Сальвадора Дали одной из его картин, воспроизведенной на театральных билетах. Мы как представители правообладателя на территории РФ обращались в Фонд «Гала-Сальвадор Дали», где получили разрешение на переработку.

В практике нашей организации была проведена большая работа по очистке прав на изображения, использованные во время выступления певицы Манижи на Евровидении с песней «Russian Woman». На фоне певицы транслировался видеоряд с изображениями известных русских женщин, в том числе с работами российских авторов Натальи Гончаровой, Михаила Илларионова и других художников».

Копия или пародия?

По мнению руководителя УПРАВИС, на практике не менее сложным вопросом являются пародии, которые создаются без разрешения автора. «Эта норма работает во всех странах мира. Однако важно, чтобы целью использования оригинала было действительно создание пародийного эффекта. В связи с этим следует отметить громкое дело в 2012 году. На телеканале “Россия” в танцевальном “Стиляги-шоу” был показан номер на клипы группы “Кар-мэн” “Лондон, гуд бай”, “Сан-Франциско” и “Чао, Бамбино”, представленный как пародия. Правообладатель “Первое Музыкальное Издательство” предъявило иск к “МТФ Продакшн” за незаконное использование авторских произведений как составных частей сложного и выиграло дело. Ответчику не удалось доказать, что он использовал спорные произведения в качестве пародии».

Эрик Вальдес-Мартинес рассказал и о двух любопытных кейсах из международной практики. Большой резонанс вызвало дело о книге «Таня Гроттер» Дмитрия Емеца. Оно рассматривалось голландским судом, куда подали иск представители издательства Джоан Роулинг. Ответчиком выступало российское издательство «Эксмо», которое выпускало книгу и утверждало, что произведение «Таня Гроттер» является пародией. Однако в Европе суд был проигран, и главное объяснение заключалось в том, что мотивом создания произведения было желание заработать на имени Гарри Поттера. В тот момент, когда вышла книга «Таня Гроттер», герой Гарри Поттер был на пике популярности.

«Еще одним интересным делом поделился со мной коллега, американский юрист Джозеф Бэк. Он представлял в начале 2000-х интересы Columbia Pic., Disney и cудился с одной компанией, которая занималась организацией детских праздников и использовала образ Человека-паука. Джозеф выиграл дело следующим образом. В процессе прений, когда стороны могут задавать друг другу вопросы, он спросил своего оппонента: “Я обескуражен! Как вы могли так ужасно, уничижительно показать этот образ?” Оппонент ответил: “Что вы! Мы относимся к нему с большим уважением”. Джозеф попросил занести все это в протокол и тут же сказал: “Вот видите, уважаемый суд, они не высмеивают образ. Это не пародия. Они в точности хотели скопировать его”», — рассказал Эрик Вальдес-Мартинес.

Дает ли право авторства искусственный интеллект?

Тема искусственного интеллекта и того, какие возможности он открывает, активно обсуждается в последнее время. С ним связано несколько дел, прогремевших на весь мир, о которых вспомнил докладчик.

В июле 2024 года писатели Ричард Кадри и Кристофер Голден, а также известная актриса Сара Сильверман подали иск в суд против компании OpenAl. Истцы утверждают, что OpenAI незаконно использовала их произведения для обучения нейросети ChatGPT. Также они указали в иске, что данные о произведениях были получены из библиотек, куда материалы попадают без разрешения авторов. Именно таким образом мемуары-бестселлеры Сильверман «Ночью», роман Голдена «Арарат» и готический роман Кадри «Песочный человек Слим» попали к OpenAl. Пока прошли первые слушания. В этой связи еще сложно говорить, чем в итоге они будут закончены, и давать какие-либо оценки.

«Говоря о том, можно ли зарегистрировать права на произведение, созданное с помощью ИИ, официальная юридическая позиция такова, что нет. Общественность обсуждала громкое дело, когда Кристина Каштанова выпустила комикс “Рассветная заря” и зарегистрировала произведение в Бюро по авторским правам США. После этого она написала в соцсетях, как использовала для создания образов героев картинки, сгенерированные с помощью нейросети на основе написанных текстов Каштановой. Увидев этот пост, Бюро по авторским правам США отозвало первоначально выданную регистрацию», — рассказал Эрик Вальдес-Мартинес. Он упомянул и кейсы Dabus: американский изобретатель Стивен Талер создает свои изобретения с помощью ИИ Dabus и пытается зарегистрировать права в патентных офисах различных стран. Везде Талер получал отказ. Однако недавно суд Германии постановил, что, если создатель таких произведений признает себя человеком, они могут охраняться как объекты промышленной собственности. «Это последнее дело переворачивает все с ног на голову. Если подобные решения будут становиться тенденцией, неизвестно, что нас ждет», — подытожил директор УПРАВИС.