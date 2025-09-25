Оплата публикаций

The Nia презентовала обжигающий сингл «В огне»

костер
Изображение: © NESNOVA™ VIPART24.RU

Молодая и перспективная R&B-исполнительница из Кабардино-Балкарии, the Nia, выпустила свой новый сингл «В огне», который обещает стать настоящим откровением для ценителей чувственной и глубокой музыки.

«В огне» – это проникновенный трек о всепоглощающей страсти, которая стирает границы между болью и удовольствием. Песня рассказывает об опасной близости и токсичных отношениях, от которых героиня не может освободиться. Партнёр становится навязчивой идеей, самой сильной болью, но одержимость и игра с опасностью не позволяют остановиться, даже если это ведет к разрушению.

The Nia мастерски передает всю гамму чувств, используя завораживающий вокал и атмосферную музыку. «В огне» – это музыкальное погружение в мир интимных переживаний и сложных взаимоотношений.

