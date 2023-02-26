На конференции «Ведомостей» обсудили социальные инвестиции

17 февраля Роман Громов, исполнительный директор Фонда Социального Развития «Народный Фонд Родина», принял участие в конференции «Социальные инвестиции: ответственность бизнеса перед будущими поколениями». Организатором мероприятия выступило издание «Ведомости».

На конференции собрались руководители отраслевых ведомств, топ-менеджеры крупных российских компаний и некоммерческих организаций, руководители профильных ассоциаций, инициатив и организаций, работающих в интересах социального развития, представители ведущих банков и инвестиционных институтов, общественных организаций и НКО, а также деловых СМИ.

В рамках мероприятия участники обсудили роль социальных инвестиций в обществе, поговорили о самой идее, целях и ценности социального предпринимательства, подняли вопрос роли государства в работе с третьим сектором и поделились лучшими практиками в сфере экологии, образования и культуры.

«Сейчас, в это непростое для страны время, народ очень нуждается в единении, возрождении культурных ценностей и нашей истории, поддержке и популяризации нашей национальной идентичности, - рассказал Роман Громов. - Таких проектов в России очень мало, но именно они сейчас – самые нужные. Молодое поколение долго «смотрело» на запад, ориентировалось на чужие ценности, наши дети росли и впитывали чужую культуру. И сейчас, наверное, лучшее время для России, чтобы осознать это и начать действовать на благо своего народа».

Диалог с сообществом очень важен в решении социальных задач, ведь только объединив усилия крупных игроков, возможно решить актуальные вопросы сферы благотворительности и создать условия для глобальной трансформации в этой области.

«Чтобы благотворительные проекты были эффективными, необходимо точечно распределять ресурсы, особенно с учетом текущей геополитической ситуации. Программы должны быть выверенные, при этом они должны не просто решать локальные проблемы, но работать в долгосрочной перспективе. Наилучший эффект дают проекты, которые позволяют получить результат сегодня, влияя на дальнейший ход развития тех или иных благотворительных процессов в будущем», - добавил Роман.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.