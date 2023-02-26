20 февраля в крупнейшем книжном сервисе в России и странах СНГ Литрес вышла новая книга «Хроники преисподней», открывающая второй сезон ретродетективного проекта «Анонимус» от издательства «СОЮЗ». Все произведения серии связаны между собой сюжетной линией и главными героями, а основной интригой является авторство романов, которое останется скрытым до момента выхода заключительной книги. За последние полгода «Анонимус» вошел в топ-10 авторов в жанре «детектив» на Литрес по количеству проданных экземпляров книг. Пока второй сезон проекта будет доступен только в цифровом формате, первые две недели — эксклюзивно в Литрес Абонементе. Бумажное издание планируется не раньше лета 2023 года.

«Анонимус» — это серия из 12 детективных романов, объединенных общей фабулой и персонажами. Главные герои проекта — следователь Орест Волин, которому доверяют самые сложные дела; Сергей Воронцов, генерал-майор КГБ в отставке, некогда влюбленный в бабушку Волина; Нестор Загорский, выпускник Московского университета и работник Министерства иностранных дел, где его прозвали депутатом-сыщиком, а также Ганцзалин, помощник и слуга Загорского.

За год с момента старта цикл произведений стал настоящим бестселлером на Литрес: было продано почти 40 000 экземпляров книг. «Анонимус» вошел в топ-10 самых популярных авторов в детективном жанре на Литрес за последние полгода по совокупному количеству проданных книг. С ноября 2022 года по январь 2023 года книги серии «Анонимус» входили в топ-3 продаж произведений в своей категории, уступая только книгам таких мастеров жанра как Татьяна Устинова и Елена Михалкова, а в жанре исторического детектива аудиокнига «Дело двух Феликсов» уже полтора месяца возглавляет рейтинг.

20 февраля в продажу вышли «Хроники преисподней» — первая книга нового сезона «Анонимуса». Она представлена сразу в двух версиях — электронной и аудио в озвучке известного россйиского актера театра и кино Александра Клюквина. В центре сюжета — старший следователь Орест Волин, который подозревает гражданина Михаила Капустина в незаконном перемещении алмазов заграницу, поскольку недавно он перенес операцию и мог быть использован как «живой контейнер». Сам Капустин ни о чем не подозревает, а искренне считает, что летит заграницу с целью лечения по наставлению врача. В это время Воронцов расшифровывает книжку дневников Нестора Загорского, в которой он узнает о печальной истории братьев Алсуфьевых, сыновей давнего знакомого, которым Загорский вызывается помочь.

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