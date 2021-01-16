На открытии XI Рождественского фестиваля в Доме музыки выступил старейший хоровой коллектив России

14 января 2021 года в концерте, посвященном 300-летию Московского Синодального хора, приняли участие детский, молодежный и большой составы коллектива под руководством Алексея Пузакова. В программе прозвучали шедевры духовной музыки XVII-XXI веков. Фестиваль ежегодно проходит в Московском международном Доме музыки с высочайшего благословения Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Начиная с 2010 года, Московский Рождественский фестиваль духовной музыки, приуроченный к одному из главных и любимых праздников всех христиан – Рождеству Христову, традиционно открывает новый год культурных событий столицы.

С приветственным словом к гостям и участникам смотра обратился один из его художественных руководителей – председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата, митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев). «За годы существования фестиваля, формируя программу вместе Владимиром Теодоровичем Спиваковым, мы познакомили московскую публику с очень многими интересными произведениями христианской музыкальной культуры и коллективами. В этом году фестиваль проходит в особых условиях, его участниками станут ведущие отечественные коллективы и исполнители, и мы надеемся, что он оставит добрые впечатления у слушателей и будет служить той задаче, которая перед ним изначально была поставлена: приводить людей к Богу, делать жизнь людей более интересной и насыщенной», – отметил Владыка.

Первый концерт одиннадцатого фестиваля был посвящен 300-летию Московского Синодального хора – старейшего профессионального музыкального коллектива России. В исполнении трех поколений артистов – детского, молодежного и большого составов – в праздничной программе прозвучали произведения из репертуара Московского Синодального хора. «Мы постарались представить в концерте 500 лет развития русской духовной музыки и остановиться на основных стилистических вехах развития от малоизвестной и сложной для исполнения музыки – древнего знаменного распева в расшифровке специалиста в области церковной музыки Древней и Средневековой Руси, профессора Анатолия Конотопа, – до сочинений Стравинского, Голованова, Шнитке и современных авторов», – отметил руководитель хора Алексей Пузаков.

В продолжение Рождественского фестиваля в Доме музыки впервые в афише форума будет представлен концерт светской органной музыки. 20 января в исполнении Академического Большого хора «Мастера хорового пения», Национального филармонического оркестра России под управлением Арсентия Ткаченко прозвучит оратория «Илия» Феликса Мендельсона – последнее крупное сочинение композитора и одна из мировых вершин кантатно-ораториального жанра. Программу, посвященную шедеврам духовной музыки, представит хор Московского Сретенского монастыря.

Завершит фестиваль 24 января одно из величайших творений выдающегося немецкого композитора – грандиозная «Торжественная месса» Людвига ван Бетховена в исполнении художественного руководителя форума, народного артиста СССР Владимира Спивакова, Национального филармонического оркестра России и Академического Большого хора «Мастера хорового пения».

Фото – Лена БАЛАКИРЕВА

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