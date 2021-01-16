Эксперт IPQuorum: цифровые сервисы для депонирования помогут защитить права на презентации

Для любого коммуникационного агентства качественная тендерная презентация служит инструментом конкурентной борьбы на рынке. Самые успешные презентации больше похожи на мультимедийный спектакль с картинками, диаграммами, видео, анимацией и чтением по ролям.

С точки зрения закона маркетинговые стратегии нельзя защитить ни авторским, ни патентным правом. Однако контент, используемый в презентации, то есть текст, фотографии и изображения, подлежит охране авторским правом как составное произведение, уверена руководитель судебно-претензионного отдела компании Online Patent, патентный поверенный РФ № 1230 Александр Пелих.

Презентации давно не сводятся к дюжине слайдов с графиками. Даже школьники и студенты пытаются использовать максимум возможностей, чтобы выгодно «продать» учителям свой учебный проект. Ну а для коммуникационного агентства мощная тендерная презентация — вопрос профессионального самолюбия и выживания на рынке. Акулы индустрии запросто могут презентовать свое коммерческое предложение два часа подряд, разыгрывая для заказчика целый спектакль с картинками, диаграммами, видео, анимацией и чтением по ролям.

Тендерная презентация — это произведение искусства, а с юридической точки зрения — составной объект. Маркетинговые стратегии как таковые, то есть идеи или описание действий, нельзя защитить ни авторским, ни патентным правом. Но сами материалы презентации охраняются авторским правом по умолчанию с момента создания. «Охраняемый объект — это контент, то есть используемые в презентации текст, фотографии и изображения. Также подлежит охране непосредственно сама презентация как составное произведение», — поясняет руководитель судебно-претензионного отдела компании Online Patent, патентный поверенный РФ №1230 Александра Пелих.

Тендеры могут преподнести массу неприятных сюрпризов. Например, в самый последний момент, уже в процессе выступления вы можете выяснить, что бренд-менеджер не согласовал бриф с хэд-офисом. Сроки сдвигаются, бюджет режется, заказчик темнит, а виновато всегда агентство. Отдельная угроза — кража интеллектуальной собственности. Многие дизайнеры, художники и архитекторы предпочитают вовсе не участвовать в конкурсах, не веря в добросовестность организаторов и коллег. Но консалтинговое агентство не участвовать в тендерах не может никак, а потому необходимо с самого начала максимально обезопасить себя от нарушения интеллектуальных прав.

Презентация — это идеи, за которые вам платят. Однако при печальном стечении обстоятельств их с удовольствием возьмут и бесплатно. Что может быть проще — выбираешь самое дешевое, а самое талантливое аккуратно заимствуешь и передаешь победителям. «В моей практике был случай, когда исполнитель предоставила креативную концепцию проведения мероприятия — ралли в Сочи — и получила отказ из-за ограничений в бюджете. На ее удивление на следующий год мероприятие все-таки провели, но уже без нее, хотя концепция полностью совпадала», — рассказывает основатель системы управления правами на интеллектуальную собственность IREG, доктор юридических наук Галина Добрякова.

По ее словам, автор в этой ситуации ничего не смогла предпринять, так как все равно не смогла бы доказать свое авторство: презентация была только на компьютере, а системное время компьютера легко меняется. Не было и официального письма с приложенным файлом на рабочую почту организатора: «Это стало хорошим уроком. Теперь перед тем, как предложить идею, она всегда депонирует презентации и направляет их вместе со свидетельством о депонировании, что придает вес ее заявкам».

Депонирование — один из самых простых и надежных способов обезопасить себя и с высокой вероятностью взыскать компенсацию в случае нарушения авторского права. Смысл операции — зафиксировать, что на определенный момент времени, как можно более ранний, у вас уже был экземпляр произведения. Причем эта метка должна быть неизменной и исключающей возможность сместить или сфальсифицировать ее.

Сегодня для фиксации авторских прав необязательно обращаться в специальные организации или, тем более, посылать самому себе по почте распечатанные слайды презентации. Удобнее и дешевле воспользоваться цифровыми сервисами для депонирования. Так, сервис n’RIS на базе инфраструктуры IPChain позволяет легко депонировать презентации в формате альбомов, при этом защищена будет и презентация в целом, и каждый слайд в отдельности.

Авторское право и депонирование как инструмент его отстаивания в случае тендерных презентаций реально работают, отмечает Галина Добрякова. Причем речь идет не только о взыскании компенсации через суд: «Нарушение авторских прав — основание для признания торгов недействительными и снятия победителя с торгов в тех случаях, когда он выиграл с вашей креативной идеей или реализовал ее в ходе выполнения контракта».

Поскольку в профессиональной среде все постоянно общаются между собой, важно задепонировать объект авторского права сразу после того, как он был создан. «Если компания не зафиксировала содержание презентации и время ее создания, ей будет трудно доказать, что у нее в принципе были права. Разумеется, можно предоставить электронную переписку, скриншоты социальных сетей, но предположить, что Антимонопольный комитет будет во всем этом разбираться, — большой риск».

По словам Галины Добряковой, многие заказчики сейчас вводят в конкурсную документацию заверение об обстоятельствах, согласно которому подача заявки означает наличие исключительного права. Если сведения не подтвердятся, исполнителю придется заплатить штраф. В ряде случаев свидетельство о депонировании добавляет заявке вес, особенно когда речь идет о научных и исследовательских работах.

Наконец, при подготовке презентации консалтинговому, креативному или пиар-агентству необходимо проследить, чтобы исключительное право на произведения дизайнеров, монтажеров, копирайтеров перешло компании. В ситуации, когда множество задач отдается на аутсорс фрилансерам, важно убедиться, что все произведения в конечном счете — служебные.

Помимо авторского права при защите презентации можно использовать режим конфиденциальности. Это совсем другой юридический инструмент, не связанный с интеллектуальной собственностью (если речь не идет о секрете производства).

Если режим коммерческой тайны имеет точное законодательное определение и предполагает четкий алгоритм хранения информации в определенном месте, порядок доступа к информации, определение круга лиц, допущенных к информации, и так далее, то понятие конфиденциальной информации более общее. «Конфиденциальной же может быть признана любая информация, передаваемая в рамках сотрудничества по договору — не обязательно хранящаяся в режиме коммерческой тайны, просто неизвестная третьим лицам», — поясняет генеральный директор компании IP Codex Наталья Полианчик.

Она подчеркивает, что презентацию ни в коем случае нельзя передавать на флешке или пересылать на личную почту сотрудника. Необходимо четко прописать в договоре ответственность за утечку информации, а саму презентацию передавать организатору торгов по акту с печатями обеих сторон. Передача по электронной почте возможна, но конкретный адрес электронной почты необходимо зафиксировать в договоре. «Как юрист я могу сказать, что тяжелее всего доказать, что конкретное лицо допустило утечку или же злонамеренно распространило информацию. В организациях много сотрудников, сейчас они все чаще работают из дома, что осложняет сохранение конфиденциальности любых сведений. Конечно же, крупные игроки на рынке заключают NDA (соглашение о неразглашении конфиденциальной информации)», — отмечает эксперт.

Механизмы защиты авторских прав и договоры о неразглашении лучше всего применять в комплексе, уверена Наталья Полианчик. При этом она полагает, что второй инструмент может оказаться более простым и удобным в применении. Она обращает внимание на то, что судебные иски или досудебные претензии необходимо адресовать конкретному нарушителю, а если та или иная часть презентации просто «всплывет» на каком-то сайте, идентифицировать нарушителя будет непросто. «Правообладателю нужно будет сначала установить владельца сайта и лицо, выложившее материал, а также придется привлекать юристов, которые будут устанавливать это лицо, доказывать, что оно нарушило ваши права. После получения решения суда правообладатель будет вынужден приложить немало усилий, чтобы взыскать присужденные денежные средства по исполнительному листу», — предостерегает эксперт. В довершение всего, даже если суд состоится, юридическое лицо может прекратить существование, не дожидаясь вердикта, и присужденную судом компенсацию истец в итоге может не получить.

А вот предусмотрев в договоре ответственность организатора тендера за распространение конфиденциальной информации, правообладатель сможет обращаться напрямую к организатору тендера: «Я передал свою презентацию этому человеку и обнаружил фрагмент своего уникального произведения на постороннем сайте, вот акт о передаче презентации, а вот скриншот сайта». «Организатору в таком случае придется доказывать, что утечка допущена не с его стороны, ведь он принял презентацию по акту», — резюмирует Наталья Полианчик.

Галина Добрякова, в свою очередь, считает, что NDA в России работает плохо как раз потому, что владельцы тайны не соблюдают прописанный в законе режим. Употребляя в договоре выражение «коммерческая тайна», они, как правило, не способны обеспечивать прописанный в законе порядок ее охраны. В результате теряется сам предмет договора: неясным остается, что именно и в течение какого срока охраняется и каковы обязанности сторон. По этой причине дела о нарушении NDA редко расследуются или доходят до суда.

Между тем определенную информацию, по словам эксперта, все же вполне разумно охранять именно в таком режиме, например «ставки блогеров и артистов, а также данные маркетингового анализа и стратегии действий на рынке, что иногда используют аналитики».

Так или иначе, оба юриста сходятся в том, что дела о нарушениях, связанных с тендерными презентациями, как правило, удается урегулировать до суда: крупные и даже средние компании — организаторы тендеров предпочитают выплатить компенсацию и не нести репутационных потерь.

Источник – сайт ipquorum.ru

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